15 сентября в Перми под колеса машин попали 2 человека, один из них 10-летний мальчик

Через несколько часов, в 14:50 на ул. Соликамская, в направлении ул. Первомайская двигалась «Газель» под управлением 39-летнего мужчины. Напротив дома №9 по ул. Трактовая, он допустил наезд на 10-летнего мальчика. Последний, по предварительной информации, переходил дорогу в неустановленном месте справа налево. В результате ДТП 10-летний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.