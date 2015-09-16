15 сентября в Перми под колеса машин попали 2 человека, один из них 10-летний мальчик

Posted 16 сентября 2015, 07:08
Published 16 сентября 2015, 07:08
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
15 сентября в Перми произошло два ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба ГИБДД.
Первое ДТП произошло на шоссе Космонавтов около 12:00 дня. В направлении Песьянки двигался 28-летний мужчина за рулем «Хендай-Акцент». Около дома по ш. Космонавтов, 320А, водитель сбил 28-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травму.
Через несколько часов, в 14:50 на ул. Соликамская, в направлении ул. Первомайская двигалась «Газель» под управлением 39-летнего мужчины. Напротив дома №9 по ул. Трактовая, он допустил наезд на 10-летнего мальчика. Последний, по предварительной информации, переходил дорогу в неустановленном месте справа налево. В результате ДТП 10-летний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.
По данным ДТП проводится проверка.