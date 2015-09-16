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Posted 16 сентября 2015, 07:08

Published 16 сентября 2015, 07:08

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

15 сентября в Перми под колеса машин попали 2 человека, один из них 10-летний мальчик

15 сентября в Перми под колеса машин попали 2 человека, один из них 10-летний мальчик

16 сентября 2015, 07:08
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Оба пешехода переходили улицу в неустановленном месте справа налево.

15 сентября в Перми произошло два ДТП с участием пешеходов, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Первое ДТП произошло на шоссе Космонавтов около 12:00 дня. В направлении Песьянки двигался 28-летний мужчина за рулем «Хендай-Акцент». Около дома по ш. Космонавтов, 320А, водитель сбил 28-летнего пешехода, который, по предварительным данным, переходил дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил травму.

Через несколько часов, в 14:50 на ул. Соликамская, в направлении ул. Первомайская двигалась «Газель» под управлением 39-летнего мужчины. Напротив дома №9 по ул. Трактовая, он допустил наезд на 10-летнего мальчика. Последний, по предварительной информации, переходил дорогу в неустановленном месте справа налево. В результате ДТП 10-летний ребенок госпитализирован с тяжелыми травмами.

По данным ДТП проводится проверка.

#Авто#Дтп
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