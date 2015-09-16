Денежные доходы жителей Прикамья увеличились почти на 23%

Posted 16 сентября 2015, 06:36
Published 16 сентября 2015, 06:36
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Денежные доходы, по данным пермьстата, полученные населением края с начала года,составили 675531 млн рублей и увеличились по сравнению с январем-августом предыдущего года на 22,8%. При этом реальные денежные доходы, с учетом индекса потребительских цен выросли на 7,0%.
Также среднедушевые денежные доходы за январь-август 2015 года составили 32021,4 рубля в месяц. Покупательная способность денежных доходов населения в январе-августе 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года претерпела некоторые изменения.
Как сообщает пермьстат, расходы населения Пермского края за январь-август 2015 года сложились в размере 589467,2 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом выросли на 15,8%. Среднедушевые денежные расходы за январь-август 2015 года составили 27941,8 рубля в месяц, из них 20278,1 рубля было потрачено на покупку товаров и оплату услуг. С учетом изменения цен среднедушевые расходы увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,9%, а потребительские расходы уменьшились на 10,9%.