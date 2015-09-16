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Posted 16 сентября 2015, 06:36

Published 16 сентября 2015, 06:36

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Денежные доходы жителей Прикамья увеличились почти на 23%

Денежные доходы жителей Прикамья увеличились почти на 23%

16 сентября 2015, 06:36
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермьстат
При этом реальные денежные доходы, с учетом индекса потребительских цен выросли на 7%.

Денежные доходы, по данным пермьстата, полученные населением края с начала года,составили 675531 млн рублей и увеличились по сравнению с январем-августом предыдущего года на 22,8%. При этом реальные денежные доходы, с учетом индекса потребительских цен выросли на 7,0%.

Также среднедушевые денежные доходы за январь-август 2015 года составили 32021,4 рубля в месяц. Покупательная способность денежных доходов населения в январе-августе 2015 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года претерпела некоторые изменения.

Как сообщает пермьстат, расходы населения Пермского края за январь-август 2015 года сложились в размере 589467,2 млн рублей, по сравнению с предыдущим годом выросли на 15,8%. Среднедушевые денежные расходы за январь-август 2015 года составили 27941,8 рубля в месяц, из них 20278,1 рубля было потрачено на покупку товаров и оплату услуг. С учетом изменения цен среднедушевые расходы увеличились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 0,9%, а потребительские расходы уменьшились на 10,9%.

#Видео#Банки#Пермьстат#Доходы
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