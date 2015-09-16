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Posted 16 сентября 2015, 11:53

Published 16 сентября 2015, 11:53

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Директора пермского парка аттракционов обвинили в оказании опасных услуг

Директора пермского парка аттракционов обвинили в оказании опасных услуг

16 сентября 2015, 11:53
Фото: Properm.ru.
Подсудимый не обеспечил должный контроль за использованием технически исправного оборудования и страховочных устройств, в результате чего пострадала 11-летняя девочка.

23 мая 2015 года на территории парка развлечений им. Горького на аттракционе «Веревочный парк» пострадала 11-летняя девочка. В результате отцепления тандем — каретки, на которой была закреплена девочка при прохождении данного участка аттракциона, она упала с высоты 4-ех метров и получила множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.

Как сообщает прокуратура, обвиняемый, занимая указанную должность и являясь лицом, ответственным за безопасность аттракциона «Веревочный парк», не обеспечил должный контроль за использованием технически исправного оборудования и страховочных устройств.

Прокурор Свердловского района г. Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Рубин Гуд Парки». Его действия квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.

Расследование осуществлялось органами СКР по Пермскому краю

#Происшествия#Аттракционы
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