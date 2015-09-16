Директора пермского парка аттракционов обвинили в оказании опасных услуг

23 мая 2015 года на территории парка развлечений им. Горького на аттракционе «Веревочный парк» пострадала 11-летняя девочка. В результате отцепления тандем — каретки, на которой была закреплена девочка при прохождении данного участка аттракциона, она упала с высоты 4-ех метров и получила множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.