Директора пермского парка аттракционов обвинили в оказании опасных услуг

Posted 16 сентября 2015, 11:53
Published 16 сентября 2015, 11:53
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
23 мая 2015 года на территории парка развлечений им. Горького на аттракционе «Веревочный парк» пострадала 11-летняя девочка. В результате отцепления тандем — каретки, на которой была закреплена девочка при прохождении данного участка аттракциона, она упала с высоты 4-ех метров и получила множественные тяжелые травмы головы, переломы и ушибы.
Как сообщает прокуратура, обвиняемый, занимая указанную должность и являясь лицом, ответственным за безопасность аттракциона «Веревочный парк», не обеспечил должный контроль за использованием технически исправного оборудования и страховочных устройств.
Прокурор Свердловского района г. Перми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Рубин Гуд Парки». Его действия квалифицированы по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Свердловский районный суд г. Перми для рассмотрения по существу.
Расследование осуществлялось органами СКР по Пермскому краю