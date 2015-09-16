Клиенты Западно-Уральского банка могут принять участие в совместной акции Сбербанка и Билайн

Posted 16 сентября 2015, 05:44
Published 16 сентября 2015, 05:44
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Продолжается акция «10% за автоплатеж», в рамках которой клиенты Билайна, которые до 31 декабря 2015 года подключат услугу Сбербанка «Автоплатеж», в течение двух месяцев после подключения будут получать за каждый платеж по услуге 10% от суммы платежа на счет своего мобильного телефона.
«Услуга «Автоплатеж» обеспечивает нашим клиентам возможность наслаждаться общением, не беспокоясь о балансе, – отметил заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник. – Теперь, подключая услугу, абоненты Билайна смогут не только оценить удобство ее использования, но и получить дополнительный бонус от общения».
Аналогичную акцию Сбербанк проводит и с другим федеральным оператором сотовой связи – «Мегафоном».
Подробнее об акции – на сайте банка.
Услуга Сбербанка «Автоплатеж за сотовую связь» – это автоматическое мгновенное пополнение счета мобильного телефона при достижении установленного минимального баланса. Услуга предоставляется бесплатно. Платежи совершаются без комиссии. Услуга включает в себя бесплатное SMS-информирование по каждому платежу. Автоплатеж можно подключить через SMS-сервис Сбербанка «Мобильный банк», интернет-банк «Сбербанк Онлайн», устройства самообслуживания Сбербанка.