Клиенты Западно-Уральского банка могут принять участие в совместной акции Сбербанка и Билайн

Продолжается акция «10% за автоплатеж», в рамках которой клиенты Билайна, которые до 31 декабря 2015 года подключат услугу Сбербанка «Автоплатеж», в течение двух месяцев после подключения будут получать за каждый платеж по услуге 10% от суммы платежа на счет своего мобильного телефона.