Мнение пермяка: «По закону в автобусах обязаны принимать банковские карты»

Posted 16 сентября 2015, 05:00
Published 16 сентября 2015, 05:00
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Месяц назад у пермяков появилась возможность оплачивать проезд в общественном транспорте с помощью банковской карты. Но только в автобусах оборудованных системой «Один билет».
Properm.ru сообщал, что выпуском кредитной карты «Visa Проездной Пермь» занимается «Авангард», а оплата по ней происходит по тому же принципу, что и с помощью электронного проездного «Один билет»: пассажиру достаточно приложить карту к терминалу. Деньги за совершенные поездки списываются со счета клиента раз в неделю.
Житель Перми Николай Селиверстов поделился с Properm.ru своим опытом пользования банковской картой и рассказал, как на нее реагируют кондукторы.
Вам не кажется странным, что магазин «у дома» принимает к оплате банковские карты, а кондуктор в автобусе — нет? И это вовсе не из-за технических причин — реализовать оплату «в одно касание» дело плевое. Я считаю, что все дело в жадности перевозчиков и их нежелании следовать за техническим прогрессом, а также инвестировать в комфорт пассажиров.
Карту, позволяющую оплачивать проезд в автобусах, я нашел случайно, зайдя в конструктор карт на сайте банка. Не скажу, что я сразу же начал оплачивать картой поездки в автобусе. Перечень маршрутов, которые поддерживают систему, пока скуден. Только в сентябре я, наконец, совершил свою первую поездку на автобусе с этой картой, всё оказалось не так страшно. Хотя кондукторам приходится каждый раз объяснять, как ей пользоваться. Многие помнят: «Она должна быть красной! ». И поэтому не видят логотипа и надписи «один билет проездной». Что касается самой оплаты, то она проходит без PIN-кода, в одно касание. Каждой карте в системе присвоен свой индивидуальный номер, мой — 27.
Снятие средств за поездки происходит один раз в неделю. У меня — в понедельник. Об этом сообщает бесплатное SMS. В интернет-банке доступна подробная статистика поездок. Мне кажется, этот пункт может быть интересен как работодателям для контроля за работой курьеров, например, так и родителям, которых волнует вопрос, где был ребенок, ездил ли он на учебу, посетил ли секцию и так далее. Я, как руководитель, заинтересовался вопросом об оформлении таких карт на зарплатный проект компании.
Ложка меда была испорчена изрядной бочкой дегтя. И вылил его городской департамент дорог и транспорта. Да, я сделал необходимые запросы о том, когда, наконец, будущее придет в автобусы. Ответ примерно такой — никогда. «Один билет» — это частная инициатива коммерческой структуры, которую департамент не может навязать всем перевозчикам. Сейчас ждем 1 октября.
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Справка Properm.ru.
Администрация Перми обещает, что электронные проездные билеты для льготных пассажиров должны появится к 1 октября 2015 года. Причем, сроки переносились уже несколько раз. Сначала чиновники обещали, что система будет реализована до 1 апреля, потом дата сдвинулась до 1 июля.
Перевозка людей — это сервис. Согласно законодательству, с 1 января 2015 года все торгово-сервисные точки обязаны принимать банковские карты, кроме микробизнеса. На момент принятия закона микробизнесом считались компании с выручкой менее 60 млн рублей в год, то есть 5 млн в месяц или 167 тыс. рублей в день.
Я уверен, что многие маршруты, которые сейчас не принимают карты, обязаны их принимать согласно этому закону. Но… 13 июня 2015 года наше доброе правительство повысило порог оценки микробизнеса до 120 млн рублей в год. Значит перевозчики могут продолжать мучить нас оплатой наличкой, а у меня так и не возникнет желания пересесть в автобус и я буду продолжать ездить на работу на автомобиле.