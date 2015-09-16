Мнение пермяка: «По закону в автобусах обязаны принимать банковские карты»

Карту, позволяющую оплачивать проезд в автобусах, я нашел случайно, зайдя в конструктор карт на сайте банка. Не скажу, что я сразу же начал оплачивать картой поездки в автобусе. Перечень маршрутов, которые поддерживают систему, пока скуден. Только в сентябре я, наконец, совершил свою первую поездку на автобусе с этой картой, всё оказалось не так страшно. Хотя кондукторам приходится каждый раз объяснять, как ей пользоваться. Многие помнят: «Она должна быть красной! ». И поэтому не видят логотипа и надписи «один билет проездной». Что касается самой оплаты, то она проходит без PIN-кода, в одно касание. Каждой карте в системе присвоен свой индивидуальный номер, мой — 27.