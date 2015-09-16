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Posted 16 сентября 2015, 06:02

Published 16 сентября 2015, 06:02

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Оборот розничной торговли в Пермском крае упал на 11,2%

Оборот розничной торговли в Пермском крае упал на 11,2%

16 сентября 2015, 06:02
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Пермьстат
Оборот розничной торговли за январь-август 2015 года составил более 323 млрд рублей.

В январе-августе 2015 года оборот розничной торговли в Прикамье упал на 11,2% по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых ценах) и составил 323,78 млрд рублей, сообщает пермьстат.

Объем розничной торговли также претерпевает падение — за семь месяцев оно составило 10,7%. Оборот общественного питания за истекший период выразился в сумме 15644,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 17,4% ниже уровня прошлого года.

Оборот розничной торговли края в январе-августе 2015 года на 94,0% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,0% против 6,3% в январе-августе 2014 года.

#Бизнес#Пермьстат#Розничная торговля
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