Оборот розничной торговли в Пермском крае упал на 11,2%

Posted 16 сентября 2015, 06:02
Published 16 сентября 2015, 06:02
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В январе-августе 2015 года оборот розничной торговли в Прикамье упал на 11,2% по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых ценах) и составил 323,78 млрд рублей, сообщает пермьстат.
Объем розничной торговли также претерпевает падение — за семь месяцев оно составило 10,7%. Оборот общественного питания за истекший период выразился в сумме 15644,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 17,4% ниже уровня прошлого года.
Оборот розничной торговли края в январе-августе 2015 года на 94,0% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,0% против 6,3% в январе-августе 2014 года.