Ринат Хаертдинов избран главой Нытвенского района

Экс-глава Нытвенского района Виталий Трефилов еще в апреле в связи с окончанием действия полномочий , и с того момента его обязанности исполнял Хаертдинов. По региональному выборному законодательству закону глава района избирается представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и исполняет полномочия главы администрации (сити-менеджера). На конкурс было подано четыре заявки: помимо и.о. главы и директора МУП «Теплосеть» о своих претензиях заявляли спикер земсобрания Сергей Чащухин и замдиректора ООО «Комфорт» Александр Вазеров. Претенденты отбирались в ходе двух заседаний конкурсной комиссии во главе с Анатолием Маховиковым.