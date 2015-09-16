properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2015, 10:34

Published 16 сентября 2015, 10:34

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Ринат Хаертдинов избран главой Нытвенского района

Ринат Хаертдинов избран главой Нытвенского района

16 сентября 2015, 10:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Выборы
За него единогласно проголосовали 17 депутатов.

Сегодня в земсобрании Нытвенского района депутаты избирали нового главу. Они выбирали из двух претендентов — и.о. главы Рината Хаертдинова и директора МУП «Теплосеть» Константина Паркачева. В итоге выбор пал на и.о. главы, сообщает «Коммерсантъ».

Экс-глава Нытвенского района Виталий Трефилов еще в апреле в связи с окончанием действия полномочий , и с того момента его обязанности исполнял Хаертдинов. По региональному выборному законодательству закону глава района избирается представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и исполняет полномочия главы администрации (сити-менеджера). На конкурс было подано четыре заявки: помимо и.о. главы и директора МУП «Теплосеть» о своих претензиях заявляли спикер земсобрания Сергей Чащухин и замдиректора ООО «Комфорт» Александр Вазеров. Претенденты отбирались в ходе двух заседаний конкурсной комиссии во главе с Анатолием Маховиковым.

Оба претендента рассказали про свои программы социально-экономического развития и ответили на вопросы депутатов. Все 17 присутствующих депутатов единогласно выбрали главой Рината Хаертдинова. Официальное вступление господина Хаертдинова в должность главы района назначено на 25 сентября.

До конца 2015 года в Пермском крае пройдут конкурсы по выборам глав 11 территорий Прикамья.

#Политика#Выборы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика