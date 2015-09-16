Ринат Хаертдинов избран главой Нытвенского района

Posted 16 сентября 2015, 10:34
Published 16 сентября 2015, 10:34
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Сегодня в земсобрании Нытвенского района депутаты избирали нового главу. Они выбирали из двух претендентов — и.о. главы Рината Хаертдинова и директора МУП «Теплосеть» Константина Паркачева. В итоге выбор пал на и.о. главы, сообщает «Коммерсантъ».
Экс-глава Нытвенского района Виталий Трефилов еще в апреле в связи с окончанием действия полномочий , и с того момента его обязанности исполнял Хаертдинов. По региональному выборному законодательству закону глава района избирается представительным органом из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и исполняет полномочия главы администрации (сити-менеджера). На конкурс было подано четыре заявки: помимо и.о. главы и директора МУП «Теплосеть» о своих претензиях заявляли спикер земсобрания Сергей Чащухин и замдиректора ООО «Комфорт» Александр Вазеров. Претенденты отбирались в ходе двух заседаний конкурсной комиссии во главе с Анатолием Маховиковым.
Оба претендента рассказали про свои программы социально-экономического развития и ответили на вопросы депутатов. Все 17 присутствующих депутатов единогласно выбрали главой Рината Хаертдинова. Официальное вступление господина Хаертдинова в должность главы района назначено на 25 сентября.
До конца 2015 года в Пермском крае пройдут конкурсы по выборам глав 11 территорий Прикамья.