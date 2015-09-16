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Posted 16 сентября 2015, 10:00

Published 16 сентября 2015, 10:00

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Суд обязал бывшего владельца «ЭКС Авто» предоставить документы за три года

Суд обязал бывшего владельца «ЭКС Авто» предоставить документы за три года

16 сентября 2015, 10:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Кроме того, суд отложил на месяц рассмотрение дела о банкротстве «ЭКС Авто». Холдинг задолжал банкам более 1 млрд рублей.

Бывшего генерального директора «ЭКС Авто» Алексея Ярушина Арбитражный суд Пермского края обязал предоставить временному управляющему Аркадию Попову отчетность за три года деятельности компании — бухгалтерские счета, перечь прав на имущество и иные документы, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Кроме того, суд рассмотрел ходатайство Аркадия Попова об отложении рассмотрения дела о признании «ЭКС Авто» банкротом. Как отмечает «Business-Class», временный управляющий заявил, что в настоящее время проводится много различных процедур, связанных с изучением дела и еще не все требования кредиторов были рассмотрены. В частности, банк ВТБ предъявил дополнительные требования к должнику. Их обоснованность будет рассмотрена в конце сентября. Помимо этого, продолжается изучение сделок на предмет наличия оснований для обжалования.

Напомним, холдинг «ЭКС Авто» задолжал свыше 1 млрд рублей шести банкам. Крупнейшим кредитором, имеющим требования на 500 млн рублей, является Сбербанк.

Изначально Аркадий Попов просил у суда отложить рассмотрение дела на два месяца. Но представитель Сбербанка заявил, что отложение дела на два месяца необоснованно и попросил уменьшить срок. В итоге суд перенес рассмотрение на один месяц — обоснованность требований о банкротстве рассмотрят 16 октября 2015 года.

#Авто#Банкротство#Экс авто
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