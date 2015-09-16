Суд обязал бывшего владельца «ЭКС Авто» предоставить документы за три года

Posted 16 сентября 2015, 10:00
Published 16 сентября 2015, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Бывшего генерального директора «ЭКС Авто» Алексея Ярушина Арбитражный суд Пермского края обязал предоставить временному управляющему Аркадию Попову отчетность за три года деятельности компании — бухгалтерские счета, перечь прав на имущество и иные документы, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Кроме того, суд рассмотрел ходатайство Аркадия Попова об отложении рассмотрения дела о признании «ЭКС Авто» банкротом. Как отмечает «Business-Class», временный управляющий заявил, что в настоящее время проводится много различных процедур, связанных с изучением дела и еще не все требования кредиторов были рассмотрены. В частности, банк ВТБ предъявил дополнительные требования к должнику. Их обоснованность будет рассмотрена в конце сентября. Помимо этого, продолжается изучение сделок на предмет наличия оснований для обжалования.
Напомним, холдинг «ЭКС Авто» задолжал свыше 1 млрд рублей шести банкам. Крупнейшим кредитором, имеющим требования на 500 млн рублей, является Сбербанк.
Изначально Аркадий Попов просил у суда отложить рассмотрение дела на два месяца. Но представитель Сбербанка заявил, что отложение дела на два месяца необоснованно и попросил уменьшить срок. В итоге суд перенес рассмотрение на один месяц — обоснованность требований о банкротстве рассмотрят 16 октября 2015 года.