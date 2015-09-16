Суд обязал бывшего владельца «ЭКС Авто» предоставить документы за три года

Кроме того, суд рассмотрел ходатайство Аркадия Попова об отложении рассмотрения дела о признании «ЭКС Авто» банкротом. Как отмечает «Business-Class», временный управляющий заявил, что в настоящее время проводится много различных процедур, связанных с изучением дела и еще не все требования кредиторов были рассмотрены. В частности, банк ВТБ предъявил дополнительные требования к должнику. Их обоснованность будет рассмотрена в конце сентября. Помимо этого, продолжается изучение сделок на предмет наличия оснований для обжалования.