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Posted 16 сентября 2015, 04:42

Published 16 сентября 2015, 04:42

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Нытве главврача больницы осудили за оплату штрафа из бюджетных средств

В Нытве главврача больницы осудили за оплату штрафа из бюджетных средств

16 сентября 2015, 04:42
Фото: Properm.ru.
За оплату штрафа из средств больницы, главврач заплатит еще 100 тыс. рублей.

В Нытве вынесли приговор главврачу Нытвенской районной больницы по статье ч.3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в декабре 2013 года мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с наложением штрафа в 15 тыс. рублей. Главврач оплатил его из средств больницы. В ходе расследования мужчина возместил нанесенный ущерб.

Судом ему назначен новый штраф в размере 100 тыс. рублей.

#Происшествия#Растрата#Штраф
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