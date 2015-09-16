В Нытве главврача больницы осудили за оплату штрафа из бюджетных средств

Posted 16 сентября 2015, 04:42
Published 16 сентября 2015, 04:42
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
В Нытве вынесли приговор главврачу Нытвенской районной больницы по статье ч.3 ст.160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).
Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в декабре 2013 года мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с наложением штрафа в 15 тыс. рублей. Главврач оплатил его из средств больницы. В ходе расследования мужчина возместил нанесенный ущерб.
Судом ему назначен новый штраф в размере 100 тыс. рублей.