В Нытве главврача больницы осудили за оплату штрафа из бюджетных средств

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, в декабре 2013 года мужчина был привлечен к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности с наложением штрафа в 15 тыс. рублей. Главврач оплатил его из средств больницы. В ходе расследования мужчина возместил нанесенный ущерб.