В Перми начался суд над экс-чиновником Сергеем Диевым и его замом

Напомним, что 26 декабря 2014 года Сергей Диев был задержан оперативниками при получении взятки в 250 тыс. рублей якобы за подписание актов выполненных работ по охране набережной, на основании которых можно провести оплату. Помимо него в этом деле фигурируют экс-заместитель чиновника Сергей Глушко и замруководителя МКУ Юрий Черепанов.