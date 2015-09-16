В Перми начался суд над экс-чиновником Сергеем Диевым и его замом

Posted 16 сентября 2015, 06:39
Published 16 сентября 2015, 06:39
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
15 сентября Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего руководителя МКУ «Управление строительства Перми» Сергеея Диева и его экс-заместителя Сергея Глушко, сообщает «Коммераснтъ-Прикамье». Оба обвиняются в «получении взятки через посредника за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере».
Напомним, что 26 декабря 2014 года Сергей Диев был задержан оперативниками при получении взятки в 250 тыс. рублей якобы за подписание актов выполненных работ по охране набережной, на основании которых можно провести оплату. Помимо него в этом деле фигурируют экс-заместитель чиновника Сергей Глушко и замруководителя МКУ Юрий Черепанов.
Ранее Черепанову уже дали штраф в размере 6 млн рублей за оказанное им посредничество в передаче взятки и выпустили на свободу.