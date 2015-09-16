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Posted 16 сентября 2015, 06:39

Published 16 сентября 2015, 06:39

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Перми начался суд над экс-чиновником Сергеем Диевым и его замом

В Перми начался суд над экс-чиновником Сергеем Диевым и его замом

16 сентября 2015, 06:39
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Сергея Диева и Сергея Глушко обвиняют в получении взятки в размере 250 тыс. рублей.

15 сентября Ленинский районный суд приступил к рассмотрению дела бывшего руководителя МКУ «Управление строительства Перми» Сергеея Диева и его экс-заместителя Сергея Глушко, сообщает «Коммераснтъ-Прикамье». Оба обвиняются в «получении взятки через посредника за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с вымогательством взятки, в крупном размере».

Напомним, что 26 декабря 2014 года Сергей Диев был задержан оперативниками при получении взятки в 250 тыс. рублей якобы за подписание актов выполненных работ по охране набережной, на основании которых можно провести оплату. Помимо него в этом деле фигурируют экс-заместитель чиновника Сергей Глушко и замруководителя МКУ Юрий Черепанов.

Ранее Черепанову уже дали штраф в размере 6 млн рублей за оказанное им посредничество в передаче взятки и выпустили на свободу.

#Происшествия#Возле кормушки#Взятка
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