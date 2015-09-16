В Перми осудили мошенницу, якобы предоставляющую услуги суррогатного материнства

Posted 16 сентября 2015, 13:00
Published 16 сентября 2015, 13:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Осуждена женщина, похитившая под предлогом оказания услуги по суррогатному материнству, более 75 тыс. рублей. Мировой судья судебного участка № 1 Орджоникидзевского судебного района Перми рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Перми и признал ее виновной в мошенничестве.
Подсудимая разместила в интернете объявление, в котором указала, что предоставляет услуги по суррогатному материнству, после чего заключила договор с потерпевшей и ввела ее в заблуждение относительно наступившей беременности. С февраля по май 2015 года женщина ежемесячно получала деньги в размере 15 тыс. рублей, предназначенные для оплаты расходов на питание и содержание.
При этом подсудимая предоставляла заказчице заведомо ложные результаты медицинских анализов. Осужденная причинила потерпевшей материальный ущерб в размере 75 тыс. рублей. Суд, с учетом позиции государственного обвинения, приговорил подсудимую к 180 часам обязательных работ. Кроме этого, с нее взыскан в полном объеме, причиненный преступлением материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу, сообщает прокуратура Пермского края.