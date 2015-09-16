В Перми осудили мошенницу, якобы предоставляющую услуги суррогатного материнства

Подсудимая разместила в интернете объявление, в котором указала, что предоставляет услуги по суррогатному материнству, после чего заключила договор с потерпевшей и ввела ее в заблуждение относительно наступившей беременности. С февраля по май 2015 года женщина ежемесячно получала деньги в размере 15 тыс. рублей, предназначенные для оплаты расходов на питание и содержание.