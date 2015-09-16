В пермской детской колонии пройдет прокурорская проверка

Posted 16 сентября 2015, 05:08
Published 16 сентября 2015, 05:08
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
Прокуратура через суд обязала руководство ФКУ «Пермская воспитательная колония» и ГУФСИН России по Пермскому краю провести комплексный осмотр зданий, в которых живут и обучаются несовершеннолетние заключенные, сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием проверки послужило бездействие руководства колонии. С 2009 года здания общежития и школы находятся в аварийном состоянии. Ежегодные проверки и составление соответствующих актов о наличии повреждений ни к чему не приводят.
Действуя в защиту прав несовершеннолетних осужденных, прокурором в Пермский районный суд направлено соответствующее исковое заявление.
10.09.2015 года Пермским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Также прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения вплоть до полного устранения выявленных нарушений.