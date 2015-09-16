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Posted 16 сентября 2015, 05:08

Published 16 сентября 2015, 05:08

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В пермской детской колонии пройдет прокурорская проверка

В пермской детской колонии пройдет прокурорская проверка

16 сентября 2015, 05:08
Фото: Properm.ru.
С 2009 года здания колонии находятся в аварийном состоянии.

Прокуратура через суд обязала руководство ФКУ «Пермская воспитательная колония» и ГУФСИН России по Пермскому краю провести комплексный осмотр зданий, в которых живут и обучаются несовершеннолетние заключенные, сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием проверки послужило бездействие руководства колонии. С 2009 года здания общежития и школы находятся в аварийном состоянии. Ежегодные проверки и составление соответствующих актов о наличии повреждений ни к чему не приводят.

Действуя в защиту прав несовершеннолетних осужденных, прокурором в Пермский районный суд направлено соответствующее исковое заявление.
10.09.2015 года Пермским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объёме. Также прокуратура будет контролировать исполнение судебного решения вплоть до полного устранения выявленных нарушений.

#Происшествия#Прокурорская проверка
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