В Прикамье 15-летняя девушка забеременела от 24-летнего заключенного

Следственный комитет на сегодняшний день проводит комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также собирается дать правовую оценку действиям медиков, принимавших роженицу. Они, как считает следствие, могли не уведомить правоохранительные органы об инциденте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.