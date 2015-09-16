В Прикамье 15-летняя девушка забеременела от 24-летнего заключенного

Posted 16 сентября 2015, 04:24
Published 16 сентября 2015, 04:24
Modified 2 марта 2023, 17:05
Updated 2 марта 2023, 17:05
15 сентября в эфире одного из федеральных каналов обсуждался вопрос о беременности 15-летней жительницы Чайковского, ныне воспитывающей 4-месячного сына. Девушка утверждает, что забеременела от 24-летнего пермяка, отбывавшего наказание в колонии-поселении. По данному факту Следственным комитетом была возбуждена проверка, сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный комитет на сегодняшний день проводит комплекс действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также собирается дать правовую оценку действиям медиков, принимавших роженицу. Они, как считает следствие, могли не уведомить правоохранительные органы об инциденте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.