properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 сентября 2015, 05:19

Published 16 сентября 2015, 05:19

Modified 2 марта 2023, 17:05

Updated 2 марта 2023, 17:05

В Прикамье 41-летнего вора осудят за серию краж из дачных домиков

В Прикамье 41-летнего вора осудят за серию краж из дачных домиков

16 сентября 2015, 05:19
Фото: Properm.ru.
Мужчина подозревается в совершении 12 краж из садовых домиков и участков.

Полиция завершила расследование в отношении 41-летнего жителя Чайковского. Он обвиняется в серии краж из дачных домиков и участков.

Полиция сообщает, что мужчина был задержан в июле этого года. По версии следствия, за несколько месяцев злоумышленник совершил около 12 краж с территорий садовых домиков, расположенных в окрестностях Чайковского. Мужчина забирал садовые инструменты и изделия из металла, которые впоследствии он сдавал на металлолом. Ущерб в каждом случае составил от полутора тысяч рублей и выше.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Кража
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика