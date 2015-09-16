В Прикамье 41-летнего вора осудят за серию краж из дачных домиков

Полиция сообщает, что мужчина был задержан в июле этого года. По версии следствия, за несколько месяцев злоумышленник совершил около 12 краж с территорий садовых домиков, расположенных в окрестностях Чайковского. Мужчина забирал садовые инструменты и изделия из металла, которые впоследствии он сдавал на металлолом. Ущерб в каждом случае составил от полутора тысяч рублей и выше.