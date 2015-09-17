Росреестр: количество ипотечных сделок в Пермском крае снизилось на 22%

Posted 17 сентября 2015, 05:30
Published 17 сентября 2015, 05:30
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Управление Росреестра по Пермскому краю зафиксировало снижение количества сделок с объектами недвижимости с привлечением ипотеки на 22% за восемь месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ Прикамье». В Единый государственный реестр прав внесено 30394 регистрационных записи об ипотеке.
Всего за этот период управлением Росреестра по Пермскому краю зарегистрировано 340926 прав (из них 93% — это права физических лиц) и обременений прав, что на 1,3% больше, чем в 2014 году.
Всего в Прикамье за восемь месяцев 2015 года с заявлениями о государственной регистрации прав обратилось 443467 человек.