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Posted 17 сентября 2015, 05:30

Published 17 сентября 2015, 05:30

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Росреестр: количество ипотечных сделок в Пермском крае снизилось на 22%

Росреестр: количество ипотечных сделок в Пермском крае снизилось на 22%

17 сентября 2015, 05:30
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
Всего в Прикамье за восемь месяцев этого года с заявлениями о государственной регистрации прав обратилось 443467 человек.

Управление Росреестра по Пермскому краю зафиксировало снижение количества сделок с объектами недвижимости с привлечением ипотеки на 22% за восемь месяцев 2015 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, сообщает «Коммерсантъ Прикамье». В Единый государственный реестр прав внесено 30394 регистрационных записи об ипотеке.

Всего за этот период управлением Росреестра по Пермскому краю зарегистрировано 340926 прав (из них 93% — это права физических лиц) и обременений прав, что на 1,3% больше, чем в 2014 году.

Всего в Прикамье за восемь месяцев 2015 года с заявлениями о государственной регистрации прав обратилось 443467 человек.

#Банки#Ипотека#Росреестр
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