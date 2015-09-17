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Posted 17 сентября 2015, 06:23

Published 17 сентября 2015, 06:23

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Стадиону «Авангард» сменят зону, чтобы выставить на торгах по максимальной цене

Стадиону «Авангард» сменят зону, чтобы выставить на торгах по максимальной цене

17 сентября 2015, 06:23
Фото: Properm.ru.
Поправки в план приватизации одобрил профильный комитет, окончательное решение будет принято на заседании гордумы.

Комитет пермской гордумы по муниципальной собственности и земельным отношениям рассмотрел во втором чтении поправки в план приватизации. В список объектов, которыми предлагается дополнить план, вошли имущественный комплекс стадиона на Светлогорской, 14 (стадион «Авангард»), здания и земельные участки на Чкалова, 30 и Сибирская, 22, база на Волочаевской, 32, встроенные помещения на Ленина, 102 и Запорожской, 11а, пишет «Ъ».

По объектам, по которым ранее у депутатов возникали вопросы, проведены определенные мероприятия, пояснил начальник департамента имущественных отношений Александр Хаткевич. Участок стадиона «Авангард» был разделен на два участка — площадью 1,3 и 2,5 га. На участке 1,3 га планируется организовать футбольную, баскетбольную и хоккейную площадки. Территорию 2,5 га власти намерены выставить на торги. Как ранее сообщало издание, к этой площадке уже проявили интерес инвесторы. По предварительным данным, участок заинтересовал ритейлера «Ленту» под строительство гипермаркета.

Для стадиона «Авангард» администрация предложила установить зону Ц-2 (обслуживания и деловой активности местного значения) или Ц-6 (зона обслуживания промышленности, торговли, складирования и мелкого производства). Депутаты настояли на том, чтобы учитывалась только зона Ц-2 как максимально эффективная.

Депутат Сергей Захаров выдвинул предложение не реализовывать участки, а построить на них коммерческие объекты, которые в дальнейшем будут приносить постоянную прибыль. По его мнению, это возможно сделать на условиях муниципально-частного партнерства. По его мнению, сейчас не самое удачное время для продажи — активы будут проданы не по максимальной цене, а по низкой из-за общей ситуации на рынке. Руководитель управления капитального строительства администрации Перми Денис Ушаков на это ответил, что в бюджете деньги заложены только на покупку или строительство социальных объектов, а не коммерческой недвижимости.

#Недвижимость
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