Стадиону «Авангард» сменят зону, чтобы выставить на торгах по максимальной цене

Депутат Сергей Захаров выдвинул предложение не реализовывать участки, а построить на них коммерческие объекты, которые в дальнейшем будут приносить постоянную прибыль. По его мнению, это возможно сделать на условиях муниципально-частного партнерства. По его мнению, сейчас не самое удачное время для продажи — активы будут проданы не по максимальной цене, а по низкой из-за общей ситуации на рынке. Руководитель управления капитального строительства администрации Перми Денис Ушаков на это ответил, что в бюджете деньги заложены только на покупку или строительство социальных объектов, а не коммерческой недвижимости.