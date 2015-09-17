Строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Пермь» начнется в конце сентября

Posted 17 сентября 2015, 11:29
Published 17 сентября 2015, 11:29
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Сегодня, 17 сентября, ОАО «Международный аэропорт «Пермь» подписало договор с генеральным подрядчиком строительства нового терминала ООО «Альфа-Строй», сообщает «Ъ».
Цена контракта составила 4,728 млрд рублей. Всего в конкурсных процедурах принимали участие одиннадцать компаний, до заключительной стадии закупки были допущены семь из них. Планируется, что к работам подрядчик приступит уже в конце сентября.