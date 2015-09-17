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Posted 17 сентября 2015, 11:29

Published 17 сентября 2015, 11:29

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Пермь» начнется в конце сентября

Строительство нового пассажирского терминала аэропорта «Пермь» начнется в конце сентября

17 сентября 2015, 11:29
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Аэропорт подписал договор с ООО «Альфа-Строй». Цена контракта составила 4,728 млрд рублей.

Сегодня, 17 сентября, ОАО «Международный аэропорт «Пермь» подписало договор с генеральным подрядчиком строительства нового терминала ООО «Альфа-Строй», сообщает «Ъ».

Цена контракта составила 4,728 млрд рублей. Всего в конкурсных процедурах принимали участие одиннадцать компаний, до заключительной стадии закупки были допущены семь из них. Планируется, что к работам подрядчик приступит уже в конце сентября.

#Недвижимость#Аэропорт
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