В банкоматах Сбербанка появились новые функции для клиентов

Кроме того, теперь клиенты Сбербанка при пользовании устройством самообслуживания могут не только узнать о своем персональном предложении кредитной карты с одобренным лимитом, но и сразу заказать ее непосредственно в меню устройства за считанные секунды. При этом карту категории Classic можно сразу получить в ближайшем отделении Сбербанка, премиальную карту категории Gold – через несколько дней в выбранном отделении.



На устройствах самообслуживания Сбербанка также полностью стал доступен сервис автоматической оплаты услуг «Автоплатеж», с помощью которого клиенты банка могут оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ, Интернет, ТВ, штрафы ГИБДД, налоги, погашать кредиты других банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций. У клиентов появилась возможность просмотреть историю своих автоплатежей и распечатать чеки по ним.