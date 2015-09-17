В банкоматах Сбербанка появились новые функции для клиентов

Posted 17 сентября 2015, 07:52
Published 17 сентября 2015, 07:52
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В устройствах самообслуживания Сбербанка появился новый функционал. Клиенты банка получили возможность с их помощью осуществлять переводы не только на карту МasterСard, выданную другим банком, но и на карту Visa другого банка.
Кроме того, теперь клиенты Сбербанка при пользовании устройством самообслуживания могут не только узнать о своем персональном предложении кредитной карты с одобренным лимитом, но и сразу заказать ее непосредственно в меню устройства за считанные секунды. При этом карту категории Classic можно сразу получить в ближайшем отделении Сбербанка, премиальную карту категории Gold – через несколько дней в выбранном отделении.
На устройствах самообслуживания Сбербанка также полностью стал доступен сервис автоматической оплаты услуг «Автоплатеж», с помощью которого клиенты банка могут оплачивать сотовую связь, услуги ЖКХ, Интернет, ТВ, штрафы ГИБДД, налоги, погашать кредиты других банков, осуществлять платежи в адрес благотворительных организаций. У клиентов появилась возможность просмотреть историю своих автоплатежей и распечатать чеки по ним.
«Сбербанк продолжает активно развивать удаленные каналы обслуживания клиентов, которые обеспечивают быстрый, удобный и безопасный доступ к современным банковским услугам, – рассказал заместитель председателя Западно-Уральского банка Сбербанка России Григорий Капелюшник. – Нашим приоритетом в развитии удаленных каналов остается надежность сервисов, обеспечивающая доверие клиентов».