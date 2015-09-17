В Красновишерске осудят ОПГ, совершившую серию краж

Posted 17 сентября 2015, 04:50
Published 17 сентября 2015, 04:50
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Трое жителей Красновишерска обвиняются в ряде краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД.
Как установило следствие, преступления были совершены с апреля по август 2015 года. Злоумышленники проникали в частные строения, похищали все ценное: деньги, технику, инструменты и другие вещи. Воры умудрились залезть даже в здание школы.
В результате проведенных оперативниками мероприятий по поиску предполагаемых преступников были задержаны трое местных жителей. Им вменяют ответственность за восемь краж.