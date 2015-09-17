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Posted 17 сентября 2015, 04:50

Published 17 сентября 2015, 04:50

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Красновишерске осудят ОПГ, совершившую серию краж

В Красновишерске осудят ОПГ, совершившую серию краж

17 сентября 2015, 04:50
Фото: Properm.ru.
Полиция считает, что за несколько месяцев злоумышленники совершили восемь краж.

Трое жителей Красновишерска обвиняются в ряде краж, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Как установило следствие, преступления были совершены с апреля по август 2015 года. Злоумышленники проникали в частные строения, похищали все ценное: деньги, технику, инструменты и другие вещи. Воры умудрились залезть даже в здание школы.

В результате проведенных оперативниками мероприятий по поиску предполагаемых преступников были задержаны трое местных жителей. Им вменяют ответственность за восемь краж.

#Происшествия#Кража
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