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Posted 17 сентября 2015, 09:10

Published 17 сентября 2015, 09:10

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Лобаново 13-летняя школьница выпала с девятого этажа

В Лобаново 13-летняя школьница выпала с девятого этажа

17 сентября 2015, 09:10
Фото: Properm.ru.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Сейчас девочка находится в больнице. Состояние оценивается как тяжелое.

11 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена 13-летняя девочка с тяжелыми травмами, сообщили Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.

Предварительно установлено, что ребенок выпал с девятого этажа многоквартирного дома в микрорайоне Лобаново. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

#Происшествия
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