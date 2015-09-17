В Лобаново 13-летняя школьница выпала с девятого этажа

Posted 17 сентября 2015, 09:10
Published 17 сентября 2015, 09:10
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
11 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в больницу доставлена 13-летняя девочка с тяжелыми травмами, сообщили Properm.ru в ГУ МВД России по Пермскому краю.
Предварительно установлено, что ребенок выпал с девятого этажа многоквартирного дома в микрорайоне Лобаново. Сейчас устанавливаются причины произошедшего. По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.