В Перми возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями двух УК

В ходе прокурорской проверки было выяснено, что в 2013 году УК ООО «Домоуправление» объявила себя банкротом, но через два дня была создана новая УК — ООО «УК Домоуправление», которая взяла на себя управление жилым фондом. Установлено, что под управлением компании находится 74 многоквартирных дома.