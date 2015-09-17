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Posted 17 сентября 2015, 06:18

Published 17 сентября 2015, 06:18

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Перми возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями двух УК

В Перми возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями двух УК

17 сентября 2015, 06:18
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Банкротство
Обанкротившаяся УК оставила долгов на 26,5 млн рублей и создала компанию-двойника.

В Перми возбуждены уголовные дела в отношении двух управляющих компаний, попавших в поле зрения правоохранителей из-за многомиллионных задолженностей, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было выяснено, что в 2013 году УК ООО «Домоуправление» объявила себя банкротом, но через два дня была создана новая УК — ООО «УК Домоуправление», которая взяла на себя управление жилым фондом. Установлено, что под управлением компании находится 74 многоквартирных дома.

В период 2013–2014 годов управляющая компания неоднократно допускала нарушения с использованием денег собственников квартир. Задолженность ООО «Домоуправление» перед ООО «Пермская сетевая компания» и ОАО «ТГК-9» составила 26,5 млн рублей.

Прокуратура считает, что в данных действиях усматривается недобросовестность и злоупотребление полномочиями при управлении жилым фондом и многомиллионным оборотом денежных средств населения, предназначенных для оплаты коммунальных услуг, содержания и ремонта жилья.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц), ч.1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

#Происшествия#Банкротство#Управляющая компания#Злоупотребление полномочиями
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