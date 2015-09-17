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Posted 17 сентября 2015, 14:40

Published 17 сентября 2015, 14:40

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Прикамье 26-летний мужчина обвиняется в половой связи с несовершеннолетней

В Прикамье 26-летний мужчина обвиняется в половой связи с несовершеннолетней

17 сентября 2015, 14:40
Фото: Properm.ru.
Следствием установлено, что мужчина достоверно знал о возрасте девушки.

Кунгурским межрайонным следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Березовского района Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16- летнего возраста, лицом, достигшим 18 летнего возраста).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемый в июне и июле 2015 года неоднократно совершал половые сношения с 15-летней жительницей Березовского района Пермского края, достоверно зная о ее возрасте.

В период предварительного следствия был собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Следственный комитет
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