В Прикамье 26-летний мужчина обвиняется в половой связи с несовершеннолетней

Posted 17 сентября 2015, 14:40
Published 17 сентября 2015, 14:40
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Кунгурским межрайонным следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Березовского района Пермского края, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим 16- летнего возраста, лицом, достигшим 18 летнего возраста).
Как сообщает пресс-служба СУ СКР, следствием установлено, что обвиняемый в июне и июле 2015 года неоднократно совершал половые сношения с 15-летней жительницей Березовского района Пермского края, достоверно зная о ее возрасте.
В период предварительного следствия был собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.