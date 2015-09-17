Виктор Басаргин: Вложенные в медицину средства должны дать рост качества медуслуг

Posted 17 сентября 2015, 11:45
Published 17 сентября 2015, 11:45
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Губернатор Виктор Басаргин в своем блоге прокомментировал итоги заседания совета главных врачей Пермского края. Этот орган создан весной 2015 года и состоит из руководителей ведущих учреждений здравоохранения региона. Сегодня совет главврачей активно включается в решение поставленных губернатором задач в отрасли.
«На прошлой неделе провёл заседание cовета и скорректировал подходы в его деятельности. Скорректировал принципиально. Дело в том, что, слушая доклады выступавших, понял: многое говорится с оглядкой на что-то или кого-то – этого быть не должно ни в коем случае. Совет главных врачей Пермского края – независимый орган и его работа не должна стать формальной», - написал глава региона.
По его словам, сейчас главная стратегическая задача в отрасли – добиться того, чтобы количество вложенных в медицину средств дало пропорциональной рост качества медуслуг. Для этого нужна постоянная экспертная работа: профессиональная оценка, мониторинг и выработка предложений.
«Коллегиальный орган, состоящий из профессионалов, должен в соответствии со стратегической задачей высказывать свое экспертное мнение, предлагать варианты «лечения» конкретных «болевых точек». На следующем Совете с моим участием обсудим экспертные предложения. Дальше их предстоит реализовывать Минздраву за счет всех имеющихся у него механизмов», - отметил Виктор Басаргин.
Кроме того, губернатор на совете поблагодарил врачей за инициативу «От Доктора Пациенту». Сотрудники учреждений здравоохранения решили личным примером показать важность донорства для спасения жизней пациентов и 2 сентября приняли участие в донорской акции.
Напомним, акция «От Доктора Пациенту» состоялась в начале сентября на Пермской краевой станции переливания крови. По данным станции, сегодня более 20% персонала лечебных учреждений Прикамья сегодня являются донорами. Из числа сотрудников краевой станции переливания крови донорами являются свыше 70%.
Кровь требуется в экстренных случаях, при оказании помощи после ДТП, при срочных и плановых операциях, а некоторым хронически больным пациентам необходимо ее переливать в течение всей жизни. ПКСПК ежегодно заготавливает более 17 тыс. литров крови, входя в пятерку лучших станций России. Ежегодно осуществляется более 30 тыс. донаций. 10 тыс. жителей Прикамья носят звание «Почетный донор». Оно присваивается тем, кто сдал кровь более 40 раз и более 60 раз – плазму