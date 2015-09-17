Виктор Басаргин: Вложенные в медицину средства должны дать рост качества медуслуг

Кровь требуется в экстренных случаях, при оказании помощи после ДТП, при срочных и плановых операциях, а некоторым хронически больным пациентам необходимо ее переливать в течение всей жизни. ПКСПК ежегодно заготавливает более 17 тыс. литров крови, входя в пятерку лучших станций России. Ежегодно осуществляется более 30 тыс. донаций. 10 тыс. жителей Прикамья носят звание «Почетный донор». Оно присваивается тем, кто сдал кровь более 40 раз и более 60 раз – плазму