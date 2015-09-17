properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября 2015, 11:45

Published 17 сентября 2015, 11:45

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Виктор Басаргин: Вложенные в медицину средства должны дать рост качества медуслуг

Виктор Басаргин: Вложенные в медицину средства должны дать рост качества медуслуг

17 сентября 2015, 11:45
Фото: Properm.ru.
Для этого нужна постоянная экспертная работа: профессиональная оценка, мониторинг и выработка предложений.

Губернатор Виктор Басаргин в своем блоге прокомментировал итоги заседания совета главных врачей Пермского края. Этот орган создан весной 2015 года и состоит из руководителей ведущих учреждений здравоохранения региона. Сегодня совет главврачей активно включается в решение поставленных губернатором задач в отрасли.

«На прошлой неделе провёл заседание cовета и скорректировал подходы в его деятельности. Скорректировал принципиально. Дело в том, что, слушая доклады выступавших, понял: многое говорится с оглядкой на что-то или кого-то – этого быть не должно ни в коем случае. Совет главных врачей Пермского края – независимый орган и его работа не должна стать формальной», - написал глава региона.

По его словам, сейчас главная стратегическая задача в отрасли – добиться того, чтобы количество вложенных в медицину средств дало пропорциональной рост качества медуслуг. Для этого нужна постоянная экспертная работа: профессиональная оценка, мониторинг и выработка предложений.

«Коллегиальный орган, состоящий из профессионалов, должен в соответствии со стратегической задачей высказывать свое экспертное мнение, предлагать варианты «лечения» конкретных «болевых точек». На следующем Совете с моим участием обсудим экспертные предложения. Дальше их предстоит реализовывать Минздраву за счет всех имеющихся у него механизмов», - отметил Виктор Басаргин.

Кроме того, губернатор на совете поблагодарил врачей за инициативу «От Доктора Пациенту». Сотрудники учреждений здравоохранения решили личным примером показать важность донорства для спасения жизней пациентов и 2 сентября приняли участие в донорской акции.

Напомним, акция «От Доктора Пациенту» состоялась в начале сентября на Пермской краевой станции переливания крови. По данным станции, сегодня более 20% персонала лечебных учреждений Прикамья сегодня являются донорами. Из числа сотрудников краевой станции переливания крови донорами являются свыше 70%.

Кровь требуется в экстренных случаях, при оказании помощи после ДТП, при срочных и плановых операциях, а некоторым хронически больным пациентам необходимо ее переливать в течение всей жизни. ПКСПК ежегодно заготавливает более 17 тыс. литров крови, входя в пятерку лучших станций России. Ежегодно осуществляется более 30 тыс. донаций. 10 тыс. жителей Прикамья носят звание «Почетный донор». Оно присваивается тем, кто сдал кровь более 40 раз и более 60 раз – плазму

#Здоровье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика