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Posted 17 сентября 2015, 11:00

Published 17 сентября 2015, 11:00

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Заемщики пошли по магазинам. Спрос на POS-кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие

Заемщики пошли по магазинам. Спрос на POS-кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие

17 сентября 2015, 11:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Ипотека
Эксперты говорят, что кредитование покупок в магазинах уже вернулось к росту, в то время как кредиты наличными и кредитные карты еще продолжают снижаться.

По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в Пермском крае наиболее сильно просели выдачи кредитных карт. За семь месяцев 2015 года выдача сократилась на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. «Также сильно просел сегмент автокредитов, выдачи сократились на 62%. Падение по ипотечным кредитам составило 49%, а по кредитам наличными — 35%», — говорит заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.

Однако, эксперты Properm.ru говорят, что сейчас есть оживление на рынке POS-кредитования. Напомним, это направление розничного бизнеса, которое предусматривает выдачу кредитов на покупку товаров в торговых точках. Традиционно, POS-кредиты считаются высокодоходными для банков, но при этом и высокорискованными.

Евгений Лапин, старший вице-президент по развитию банковских продуктов «Ренессанс Кредит»:— POS-кредиты традиционно быстрее остальных сегментов реагируют на экономические изменения. Кредитование покупок в магазинах уже вернулось к росту, в то время как кредиты наличными и кредитные карты еще продолжают снижаться, правда, уже не такими сильными темпами, как раньше.

«За 8 месяцев 2015 года количество заявок на POS кредиты на 6% превышает аналогичный показатель за 2014 год. Это, в частности, связано с высоким сезоном back to school в конце лета, когда люди возвращаются из отпусков, готовят детей в школу. В это время ежегодно происходит повышение продаж», — объясняет аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.

В ВТБ24 говорят, что рост также наблюдается в ипотеке и автокредитовании, при этом кредиты наличными растут быстрее.

Светлана Щеголева, управляющий ВТБ24 в Пермском крае:— Объем выдачи кредитов наличными во втором квартале по отношению к первому увеличился на 89%, третьего квартала (с учетом прогноза) ко второму — на 6%. Аналогичные показатели по автокредитам равны 52% и 13%, а по ипотечным — 73% и 11%.

Рост на ипотечном рынке отмечают и в Абсолют Банке. По словам управляющего в Перми Анастасии Гилевой, в третьем квартале спрос на ипотеку однозначно выше — во многом за счет снижения ставок. Еще один фактор — это окончание отпускного сезона, после которого традиционно увеличивается активность заемщиков.

Анастасия Гилева:— Свою роль играют и колебания валютного курса — горожане считают, что в такой ситуации инвестиции в недвижимость очень надежны. Те, у кого сейчас на руках есть деньги для первоначального взноса, предпочитают не ждать «лучших времен», а действовать.

Отметим, в первом квартале 2015 года банки выдали жителям Пермского края кредитов на сумму 18,9 млрд рублей. По итогам второго квартала, выдача увеличилась почти на 10% на до 20,7 млрд рублей. По данным Центробанка, первый месяц третьего квартала — июль — побил рекорд по выдаче кредитов в 2015 году — 8,7 млрд рублей. Впрочем, даже этот результат почти на 40% ниже, чем в июле 2014 года. Тогда банки в среднем выдавали за месяц 13 млрд рублей, сейчас — 7 млрд рублей. При таких условиях неудивительно, что кредитный портфель в 2015 году падает уже седьмой месяц подряд и достиг 209 млрд рублей.

Динамика выдачи розничных кредитов в Пермском крае в 2014–2015 годах, в млрд рублей

По мнению генерального директора брокерской компании «Финансовое агентство» Ивана Шарова, рост объема выдач кредитов во втором квартале по отношению к первому вызван двумя факторами.

Иван Шаров:— Во-первых, рынок начал восстанавливаться после агрессивных действий Центробанка в отношении ключевой ставки в декабре прошлого года. Банки адаптировались к новым вводным, ЦБ же, со своей стороны, понизил уровень ставки до более комфортных условий. Во-вторых, немаловажен и фактор сезонности — традиционно продажи растут от месяца к месяцу, показывая максимальные значения к высокому сезону — периоду от сборов школьников к началу учебного года до новогодних праздников.

«Тем не менее, в свете ужесточившихся требований банков к заемщикам, а также в связи с сезонным фактором мы ожидаем, что в третьем квартале объемы выдачи кредитов могут снова снизиться, — считает Мясников. — На это окажет влияние и ограничение предельных ставок по кредитам, вступившее в силу с 1 июля. Банки теперь будут лишены возможности компенсировать потери от «плохих» клиентов за счет процентного дохода в наиболее высокорисковом сегменте беззалоговых кредитов, что конечно же скажется на уровне одобрения заявок».

По мнению Дужинского, факторы, ограничивающие потребительское кредитование, лежат как на стороне его предложения, так и спроса.

Станислав Дужинский:— С одной стороны, население в условиях падения доходов проявляет естественную осторожность. С другой стороны, сами банки, стремясь поддержать качество своих портфелей, нацелены на выдачу кредитов только первоклассным заемщикам. Поэтому ожидать существенного роста кредитования до конца года сейчас не стоит.
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