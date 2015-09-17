Заемщики пошли по магазинам. Спрос на POS-кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие

Отметим, в первом квартале 2015 года банки выдали жителям Пермского края кредитов на сумму 18,9 млрд рублей. По итогам второго квартала, выдача увеличилась почти на 10% на до 20,7 млрд рублей. По данным Центробанка, первый месяц третьего квартала — июль — побил рекорд по выдаче кредитов в 2015 году — 8,7 млрд рублей. Впрочем, даже этот результат почти на 40% ниже, чем в июле 2014 года. Тогда банки в среднем выдавали за месяц 13 млрд рублей, сейчас — 7 млрд рублей. При таких условиях неудивительно, что кредитный портфель в 2015 году падает уже седьмой месяц подряд и достиг 209 млрд рублей.