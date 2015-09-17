Заемщики пошли по магазинам. Спрос на POS-кредиты восстанавливается быстрее, чем на другие

Posted 17 сентября 2015, 11:00
Published 17 сентября 2015, 11:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
По данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в Пермском крае наиболее сильно просели выдачи кредитных карт. За семь месяцев 2015 года выдача сократилась на 84% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. «Также сильно просел сегмент автокредитов, выдачи сократились на 62%. Падение по ипотечным кредитам составило 49%, а по кредитам наличными — 35%», — говорит заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников.
Однако, эксперты Properm.ru говорят, что сейчас есть оживление на рынке POS-кредитования. Напомним, это направление розничного бизнеса, которое предусматривает выдачу кредитов на покупку товаров в торговых точках. Традиционно, POS-кредиты считаются высокодоходными для банков, но при этом и высокорискованными.
«За 8 месяцев 2015 года количество заявок на POS кредиты на 6% превышает аналогичный показатель за 2014 год. Это, в частности, связано с высоким сезоном back to school в конце лета, когда люди возвращаются из отпусков, готовят детей в школу. В это время ежегодно происходит повышение продаж», — объясняет аналитик Хоум Кредит Банка Станислав Дужинский.
В ВТБ24 говорят, что рост также наблюдается в ипотеке и автокредитовании, при этом кредиты наличными растут быстрее.
Рост на ипотечном рынке отмечают и в Абсолют Банке. По словам управляющего в Перми Анастасии Гилевой, в третьем квартале спрос на ипотеку однозначно выше — во многом за счет снижения ставок. Еще один фактор — это окончание отпускного сезона, после которого традиционно увеличивается активность заемщиков.
Отметим, в первом квартале 2015 года банки выдали жителям Пермского края кредитов на сумму 18,9 млрд рублей. По итогам второго квартала, выдача увеличилась почти на 10% на до 20,7 млрд рублей. По данным Центробанка, первый месяц третьего квартала — июль — побил рекорд по выдаче кредитов в 2015 году — 8,7 млрд рублей. Впрочем, даже этот результат почти на 40% ниже, чем в июле 2014 года. Тогда банки в среднем выдавали за месяц 13 млрд рублей, сейчас — 7 млрд рублей. При таких условиях неудивительно, что кредитный портфель в 2015 году падает уже седьмой месяц подряд и достиг 209 млрд рублей.
Динамика выдачи розничных кредитов в Пермском крае в 2014–2015 годах, в млрд рублей
По мнению генерального директора брокерской компании «Финансовое агентство» Ивана Шарова, рост объема выдач кредитов во втором квартале по отношению к первому вызван двумя факторами.
«Тем не менее, в свете ужесточившихся требований банков к заемщикам, а также в связи с сезонным фактором мы ожидаем, что в третьем квартале объемы выдачи кредитов могут снова снизиться, — считает Мясников. — На это окажет влияние и ограничение предельных ставок по кредитам, вступившее в силу с 1 июля. Банки теперь будут лишены возможности компенсировать потери от «плохих» клиентов за счет процентного дохода в наиболее высокорисковом сегменте беззалоговых кредитов, что конечно же скажется на уровне одобрения заявок».
По мнению Дужинского, факторы, ограничивающие потребительское кредитование, лежат как на стороне его предложения, так и спроса.