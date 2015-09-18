Экс-директор школы присвоила приз ученицы 9-го класса и наняла на работу несуществующего логопеда

Помимо этого, осужденная издала приказ о приеме на работу логопеда, заранее зная, что никто этих обязанностей исполнять не будет. В результате женщина незаконно получила 70 тыс. рублей на оплату работы логопеда, 26 тыс. из которых присвоила себе, а остальные потратила на нужды школы.