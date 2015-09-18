Экс-директор школы присвоила приз ученицы 9-го класса и наняла на работу несуществующего логопеда

Posted 18 сентября 2015, 10:20
Published 18 сентября 2015, 10:20
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Кунгурский городской суд признал виновной 45-летнюю экс-директрису МБОУ «Шадейская средняя общеобразовательная школа». Ее осудили по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает прокуратура.
Напомним, что в октябре 2014 года, женщина, занимая должность директора, используя свое служебное положение, обманула ученицу 9 класса, получившую сертификат за победу в конкурсе социальных бизнес-проектов, и присвоила приз себе. Полученный девочкой приз женщина использовала для покупки принтера в свой кабинет.
Помимо этого, осужденная издала приказ о приеме на работу логопеда, заранее зная, что никто этих обязанностей исполнять не будет. В результате женщина незаконно получила 70 тыс. рублей на оплату работы логопеда, 26 тыс. из которых присвоила себе, а остальные потратила на нужды школы.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения, полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, приговорил подсудимую к штрафу в размере 130 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.