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Posted 18 сентября 2015, 10:20

Published 18 сентября 2015, 10:20

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Экс-директор школы присвоила приз ученицы 9-го класса и наняла на работу несуществующего логопеда

Экс-директор школы присвоила приз ученицы 9-го класса и наняла на работу несуществующего логопеда

18 сентября 2015, 10:20
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Женщину обязали выплатить штраф в размере 130 тыс. рублей с запретом занимать определенные должности на 2 года.

Кунгурский городской суд признал виновной 45-летнюю экс-директрису МБОУ «Шадейская средняя общеобразовательная школа». Ее осудили по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает прокуратура.

Напомним, что в октябре 2014 года, женщина, занимая должность директора, используя свое служебное положение, обманула ученицу 9 класса, получившую сертификат за победу в конкурсе социальных бизнес-проектов, и присвоила приз себе. Полученный девочкой приз женщина использовала для покупки принтера в свой кабинет.

Помимо этого, осужденная издала приказ о приеме на работу логопеда, заранее зная, что никто этих обязанностей исполнять не будет. В результате женщина незаконно получила 70 тыс. рублей на оплату работы логопеда, 26 тыс. из которых присвоила себе, а остальные потратила на нужды школы.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, полного возмещения ущерба, причиненного преступлением, приговорил подсудимую к штрафу в размере 130 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 2 года.

#Происшествия#Кругом обман
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