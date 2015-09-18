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Posted 18 сентября 2015, 05:41

Published 18 сентября 2015, 05:41

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Готовим зонты. Погода на выходные в Перми - тепло, но дождливо

Готовим зонты. Погода на выходные в Перми - тепло, но дождливо

18 сентября 2015, 05:41
Фото: Properm.ru.
В воскресенье температура поднимется до +17 градусов, но возможен дождь.

Сегодня в Перми возможен дождь, сообщает международный сервис Weather Underground. Температура воздуха не поднимется выше 14 градусов тепла. В субботу погода сильно не изменится - воздух прогреется до 15 градусов, также возможен дождь. Зато в воскресение синоптики обещают пермякам 17 градусов тепла и переменную облачность.

Данные пермского гидрометцентра менее оптимистичны. Синоптики считают, что небольшой дождь нас все же ждет и в воскресение.

Пермякам, на чье самочувствие влияет геомагнитная обстановка, стоит беречь себя в первой половине воскресения. Gismeteo обещает малые магнитные бури с пяти до восьми утра, основываясь на данных американского Центра прогнозов космической погоды.

#Регион#Погода в перми#Погода на выходные
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