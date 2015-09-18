Готовим зонты. Погода на выходные в Перми - тепло, но дождливо

Сегодня в Перми возможен дождь, сообщает международный сервис Weather Underground. Температура воздуха не поднимется выше 14 градусов тепла. В субботу погода сильно не изменится - воздух прогреется до 15 градусов, также возможен дождь. Зато в воскресение синоптики обещают пермякам 17 градусов тепла и переменную облачность.