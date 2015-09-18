На Прикамье на трассе Кунгур-Соликамск «Волга» врезалась в «Рено»: двое погибли

Posted 18 сентября 2015, 05:34
Published 18 сентября 2015, 05:34
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
18 сентября около 6:00 часов по автотрассе Кунгур-Соликамск водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и выехал на «встречку», где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан».
По данным пресс-службы ГИБДД, в результате ДТП водитель ГАЗа и пассажир автомобиля «Рено» скончались на месте от полученных травм. Еще два человека получили травмы.
В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.