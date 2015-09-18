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Posted 18 сентября 2015, 05:34

Published 18 сентября 2015, 05:34

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

На Прикамье на трассе Кунгур-Соликамск «Волга» врезалась в «Рено»: двое погибли

На Прикамье на трассе Кунгур-Соликамск «Волга» врезалась в «Рено»: двое погибли

18 сентября 2015, 05:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
По предварительной информации, водитель «Волги» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

18 сентября около 6:00 часов по автотрассе Кунгур-Соликамск водитель автомобиля ГАЗ-3110 не справился с управлением и выехал на «встречку», где допустил столкновение с автомобилем «Рено Логан».

По данным пресс-службы ГИБДД, в результате ДТП водитель ГАЗа и пассажир автомобиля «Рено» скончались на месте от полученных травм. Еще два человека получили травмы.

В данный момент сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшедшего.

#Авто#Дтп#Кунгур-соликамск
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