Пятничная тема: в Курске молодые ребята снимают мини-сериал по мотивам игры GTA. Видео

Posted 18 сентября 2015, 10:00
Published 18 сентября 2015, 10:00
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Курская рекламная студия «Puzzle» снимает мини-сериал по мотивам игры GTA: San Andreas, только местом событий стал их родной город.
Каждая серия — это миссия, которая начинается с вводного ролика, после чего главный герой идет выполнять задание. Движения и мимика актеров скопирована с игровых героев, что придает комичности происходящему.
Первоначальная цель роликов — это вирусная реклама кофейни. Но после того, как видео набрало больше 100 тыс. просмотров, появилась идея снять целый сериал. На сегодняшний день снято три мини-серии.