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Posted 18 сентября 2015, 10:00

Published 18 сентября 2015, 10:00

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

Пятничная тема: в Курске молодые ребята снимают мини-сериал по мотивам игры GTA. Видео

Пятничная тема: в Курске молодые ребята снимают мини-сериал по мотивам игры GTA. Видео

18 сентября 2015, 10:00
Фото: Properm.ru.
На YouTube видео курских умельцев набрали уже более 120 тысяч просмотров.

Курская рекламная студия «Puzzle» снимает мини-сериал по мотивам игры GTA: San Andreas, только местом событий стал их родной город.

Каждая серия — это миссия, которая начинается с вводного ролика, после чего главный герой идет выполнять задание. Движения и мимика актеров скопирована с игровых героев, что придает комичности происходящему.

Первоначальная цель роликов — это вирусная реклама кофейни. Но после того, как видео набрало больше 100 тыс. просмотров, появилась идея снять целый сериал. На сегодняшний день снято три мини-серии.

#Видео#Интернет
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