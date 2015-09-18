С 18 по 23 сентября в Перми пройдет масштабное отключение воды

ООО «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что 18 сентября с 09–00 до 19–00 будет произведено отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ по адресу ул. Елькина, 4. Без воды останутся: ул. Елькина 1, 1а, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а; ул. Г. Успенского, 28.