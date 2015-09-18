С 18 по 23 сентября в Перми пройдет масштабное отключение воды

Posted 18 сентября 2015, 07:25
Published 18 сентября 2015, 07:25
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
ООО «НОВОГОР-Прикамье» сообщает, что 18 сентября с 09–00 до 19–00 будет произведено отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ по адресу ул. Елькина, 4. Без воды останутся: ул. Елькина 1, 1а, 2, 4, 4а, 6, 8, 8а; ул. Г. Успенского, 28.
19 сентября с 09–00 до 16–00 будет произведено отключение водоснабжения для установки прибора учета по Тимирязева,11. Без воды останутся: ул. Тимирязева,11, 15, 21, 23, 25; ул. Максима Горького, 72.
23 сентября с 09–00 до 20–00 будет произведено отключение водоснабжения для проведения ремонтных работ по адресу ул. Красноуфимская, 51. Без воды останутся: ч/сектор ул. Лихвинская, 58–98, ч/сектор ул. Красноуфимская, 51, 54, 56, 58, 62, ч/сектор ул. Ю. Уральская, 63, 66, ч/сектор ул. Кемеровская, 43–69;- ч/сектор ул. Осокинская, 39 -81, ч/сектор ул. Зеленогорская, 43–68; ч/сектор ул. 2-я Зеленогорская, 1–31, ч/сектор ул. Братская, 78–98а/3, 76 (автоцентр), 96, 96/1, 102, 169, 171, 171а, 173 (магазин), 173а, 175, 177(Биомед); ул. Сахалинская,3, ул. Казахская, 56 (д/сад); 70; 70/1; 70/2; 72; 102; 104; 106.