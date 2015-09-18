С введением единой маршрутной сети перевозчики стали точнее соблюдать расписание

Posted 18 сентября 2015, 07:11
Published 18 сентября 2015, 07:11
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
По итогам августа количество рейсов, выполненных в соответствии с утвержденным расписанием, составило 98,4%. Для сравнения в июне этого года по автобусным маршрутам этот показатель составлял 93,6%.
Как сообщили в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, подведены итоги работы общественного транспорта за август текущего года. В течение всего летнего периода отмечался стабильный рост показателей качества работы перевозчиков.
Среди лидеров по соблюдению расписания автобусные маршруты №10, 21, 27, 36, 40, 43, 44, 47, 61, 64, 65, 71, 73. Значительно улучшилась работа автобусных маршрутов №5, 38, 42, 53. До введения новой единой маршрутной сети (ЕМС) на работу этих маршрутов поступало большое количество замечаний пассажиров. На сегодняшний день количество обращений значительно сократилось.
При высоком среднем показателе выполнение расписания некоторыми маршрутами остается на уровне ниже среднего. Это, например, автобусные маршруты №6, 67, 68. За отстающими по качеству работы маршрутами будет усилен контроль. Если в течение сентября работа не будет организована на должном уровне, то к перевозчикам могут быть применены штрафные санкции вплоть до расторжения договора.
«Высокое качество работы показали и маршруты городского электрического транспорта. В соответствии с расписанием было выполнено 99, 4% рейса. На основании анализа отчетов за последние месяцы можно сделать выводы, что работа электротранспорта стабилизировалась. Показатели выполнения рейсов находятся на достаточно высоком уровне. Способствует улучшению работы, в том числе и запуск трамвайного движения по улице Максима Горького и открытие второго выпускающего депо «Красный Октябрь», — подчеркнул Илья Денисов, начальник департамента дорог и транспорта.
Напомним, с 1 июня в Перми вступила в силу Единая маршрутная сеть, а перевозчики начали работу по новым договорам. Вместе с этими договорами повысились требования к предоставлению услуг жителям, а также усилен контроль со стороны муниципалитета. Кроме того, с началом работы Единой маршрутной сети на линию вышли 119 новых автобусов. Таким образом, подвижной состав общественного транспорта в Перми «помолодел» на 18,8%, а средний срок эксплуатации автобусов снизился с 17,5 до 14 лет.