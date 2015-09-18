С введением единой маршрутной сети перевозчики стали точнее соблюдать расписание

Напомним, с 1 июня в Перми вступила в силу Единая маршрутная сеть, а перевозчики начали работу по новым договорам. Вместе с этими договорами повысились требования к предоставлению услуг жителям, а также усилен контроль со стороны муниципалитета. Кроме того, с началом работы Единой маршрутной сети на линию вышли 119 новых автобусов. Таким образом, подвижной состав общественного транспорта в Перми «помолодел» на 18,8%, а средний срок эксплуатации автобусов снизился с 17,5 до 14 лет.