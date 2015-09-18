Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка

Posted 18 сентября 2015, 07:04
Published 18 сентября 2015, 07:04
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Сбербанк завершил беспрецедентную по своему масштабу программу централизации ИТ-систем банка. В итоге банк консолидировал разнородную инфраструктуру технологических платформ (более 15 тысяч инсталляций систем) всех территориальных банков, централизовал базы данных, стандартизировал и унифицировал бизнес-процессы.
Целями программы централизации были сокращение сроков вывода на рынок банковских продуктов, создание качественно новых условий для дальнейшей централизации и унификации операционных и бизнес-функций, сокращение расходов Сбербанка на ИТ. Все поставленные цели выполнены: есть примеры, когда вывод на рынок нового продукта ранее занимал минимум неделю, теперь – один день; NPV программы – около 8 млрд рублей.
«Реализация программы централизации позволила существенно повысить качество обслуживания наших клиентов, – отметил вице-президент – главный архитектор ИТ Сбербанка Андрей Хлызов. – В числе основных выгод программы для банка – повышение управляемости и надежности бизнес-процессов, создание предпосылок для создания передовой технологической платформы».
Программа вышла в финал конкурса IPMA International Project Excellence Award 2015 в номинации «Mega-Sized Projects», итоги которого будут подведены в конце сентября.