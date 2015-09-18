Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка

Целями программы централизации были сокращение сроков вывода на рынок банковских продуктов, создание качественно новых условий для дальнейшей централизации и унификации операционных и бизнес-функций, сокращение расходов Сбербанка на ИТ. Все поставленные цели выполнены: есть примеры, когда вывод на рынок нового продукта ранее занимал минимум неделю, теперь – один день; NPV программы – около 8 млрд рублей.