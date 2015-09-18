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Posted 18 сентября 2015, 07:04

Published 18 сентября 2015, 07:04

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка

Сбербанк завершил программу централизации ИТ-систем банка

18 сентября 2015, 07:04
Фото: Properm.ru.
Целями программы централизации были сокращение сроков вывода на рынок банковских продуктов и создание качественно новых условий для дальнейшей централизации операционных и бизнес-функций.

Сбербанк завершил беспрецедентную по своему масштабу программу централизации ИТ-систем банка. В итоге банк консолидировал разнородную инфраструктуру технологических платформ (более 15 тысяч инсталляций систем) всех территориальных банков, централизовал базы данных, стандартизировал и унифицировал бизнес-процессы.

Целями программы централизации были сокращение сроков вывода на рынок банковских продуктов, создание качественно новых условий для дальнейшей централизации и унификации операционных и бизнес-функций, сокращение расходов Сбербанка на ИТ. Все поставленные цели выполнены: есть примеры, когда вывод на рынок нового продукта ранее занимал минимум неделю, теперь – один день; NPV программы – около 8 млрд рублей.

«Реализация программы централизации позволила существенно повысить качество обслуживания наших клиентов, – отметил вице-президент – главный архитектор ИТ Сбербанка Андрей Хлызов. – В числе основных выгод программы для банка – повышение управляемости и надежности бизнес-процессов, создание предпосылок для создания передовой технологической платформы».

Программа вышла в финал конкурса IPMA International Project Excellence Award 2015 в номинации «Mega-Sized Projects», итоги которого будут подведены в конце сентября.

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