В Березниках вынесли приговор рецидивистам, причастным к серии грабежей и разбоев

Posted 18 сентября 2015, 05:41
Published 18 сентября 2015, 05:41
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В Березниках вынесен приговор 20-летнему и 35-летнему мужчинам, обвиняемым в серии грабежей и разбоев, сообщает полиция.
Напомним,в мае этого годак правоохранителям стали поступать заявления о нападениях на улицах города. Злоумышленники отличались особой жестокостью и беспринципностью — не жалели ни женщин, ни стариков. Злоумышленники врывались в квартиры, нападали на улице, похищали ценные имущество и деньги.
После задержания выяснилось, что оба мужчины недавно освободились из колонии. При обыске у них дома были найдены украденные ценные вещи.
Подсудимые признаны виновными в трёх разбойных нападениях с использованием ножа и молотка, пяти грабежах и одной краже. Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строго режима и штрафа в размере 200 000 рублей. Второй фигурант приговорён к 16 годам и 2 месяцам заключения в колонии особого режима и штрафу 300 000 рублей.