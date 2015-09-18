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Posted 18 сентября 2015, 05:41

Published 18 сентября 2015, 05:41

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Березниках вынесли приговор рецидивистам, причастным к серии грабежей и разбоев

В Березниках вынесли приговор рецидивистам, причастным к серии грабежей и разбоев

18 сентября 2015, 05:41
Фото: Properm.ru.
Суд признал мужчин виновными в 9 эпизодах. Один из них проведет в колонии особого режима 16 лет и 2 месяца, другой — 12 лет в колонии строгого режима. Оба выплатят штрафы в 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

В Березниках вынесен приговор 20-летнему и 35-летнему мужчинам, обвиняемым в серии грабежей и разбоев, сообщает полиция.

Напомним,в мае этого годак правоохранителям стали поступать заявления о нападениях на улицах города. Злоумышленники отличались особой жестокостью и беспринципностью — не жалели ни женщин, ни стариков. Злоумышленники врывались в квартиры, нападали на улице, похищали ценные имущество и деньги.

После задержания выяснилось, что оба мужчины недавно освободились из колонии. При обыске у них дома были найдены украденные ценные вещи.

Подсудимые признаны виновными в трёх разбойных нападениях с использованием ножа и молотка, пяти грабежах и одной краже. Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строго режима и штрафа в размере 200 000 рублей. Второй фигурант приговорён к 16 годам и 2 месяцам заключения в колонии особого режима и штрафу 300 000 рублей.

#Происшествия#Грабеж#Разбой
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