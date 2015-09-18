В Березниках вынесли приговор рецидивистам, причастным к серии грабежей и разбоев

Подсудимые признаны виновными в трёх разбойных нападениях с использованием ножа и молотка, пяти грабежах и одной краже. Суд назначил одному из них наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строго режима и штрафа в размере 200 000 рублей. Второй фигурант приговорён к 16 годам и 2 месяцам заключения в колонии особого режима и штрафу 300 000 рублей.