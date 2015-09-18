В Чернушке задержана группа автомобильных угонщиков

Posted 18 сентября 2015, 04:50
Published 18 сентября 2015, 04:50
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
Сотрудники чернушинского МВД задержали трех молодых людей. Они подозреваются в угоне трех отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба полиции.
Как установило следствие, с июня по июль этого года, мужчины в возрасте от 21 до 28 лет специально приезжали из Чайковского в Чернушку и ночью воровали автомобили. После угона, «легковушки» перегонялись в Чайковский для последующей продажи.
На сегодняшний день в отношении угонщиков заведено уголовное дело по статье «Угон». Две машины были найдены и возвращены владельцам.