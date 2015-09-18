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Posted 18 сентября 2015, 04:50

Published 18 сентября 2015, 04:50

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Чернушке задержана группа автомобильных угонщиков

В Чернушке задержана группа автомобильных угонщиков

18 сентября 2015, 04:50
Фото: Properm.ru.
Мужчины специально приезжали в Чернушку из Чайковского, чтобы угнать автомобиль.

Сотрудники чернушинского МВД задержали трех молодых людей. Они подозреваются в угоне трех отечественных автомобилей, сообщает пресс-служба полиции.

Как установило следствие, с июня по июль этого года, мужчины в возрасте от 21 до 28 лет специально приезжали из Чайковского в Чернушку и ночью воровали автомобили. После угона, «легковушки» перегонялись в Чайковский для последующей продажи.

На сегодняшний день в отношении угонщиков заведено уголовное дело по статье «Угон». Две машины были найдены и возвращены владельцам.

#Авто#Угон
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