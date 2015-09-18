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Posted 18 сентября 2015, 05:26

Published 18 сентября 2015, 05:26

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Чусовом 71-летний дедушка предлагал взятку помощнику судьи за смягчение наказания

В Чусовом 71-летний дедушка предлагал взятку помощнику судьи за смягчение наказания

18 сентября 2015, 05:26
Фото: Properm.ru.
Пенсионер предлагал 11 тыс. рублей за смягчение наказания за управление машиной в нетрезвом виде.

В Чусовом 71-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщает Следственный комитет.

28 августа 2015 года, пенсионер, желая избежать наказание за вождение в нетрезвом виде, в здании Чусовского городского суда передал помощнику судьи взятку на сумму 11 тыс. рублей. После передачи взятки он был задержан с поличным.

Сейчас идет завершение расследования, все материалы будут переданы в суд для рассмотрения.

#Происшествия#Взятка
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