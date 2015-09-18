В Чусовом 71-летний дедушка предлагал взятку помощнику судьи за смягчение наказания

Posted 18 сентября 2015, 05:26
Published 18 сентября 2015, 05:26
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В Чусовом 71-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщает Следственный комитет.
28 августа 2015 года, пенсионер, желая избежать наказание за вождение в нетрезвом виде, в здании Чусовского городского суда передал помощнику судьи взятку на сумму 11 тыс. рублей. После передачи взятки он был задержан с поличным.
Сейчас идет завершение расследования, все материалы будут переданы в суд для рассмотрения.