В Перми может появиться очередной ирландский паб

Posted 18 сентября 2015, 09:25
Published 18 сентября 2015, 09:25
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Компания Harat’s pub намерена зайти в Пермь и ведет переговоры с пермскими предприниматели, которые рассматривают вариант открытия паба по франшизе, сообщает «Business-Class».
К слову, в Перми насчитывается около 20 заведений, позиционирующих себя как пабы. Как заявил владелец одного из пермских пабов, сейчас в Перми идет общий спад потребительского спроса. По данным Пермьстата, оборот общественного питания в Пермском крае за январь-август составил 15,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,4% ниже уровня прошлого года.
Отметим, что в Перми уже работает франшизный дисконт-бар "Killfish", расположенный на ул. Революции, 16.