В Перми может появиться очередной ирландский паб

К слову, в Перми насчитывается около 20 заведений, позиционирующих себя как пабы. Как заявил владелец одного из пермских пабов, сейчас в Перми идет общий спад потребительского спроса. По данным Пермьстата, оборот общественного питания в Пермском крае за январь-август составил 15,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,4% ниже уровня прошлого года.