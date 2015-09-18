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Posted 18 сентября 2015, 09:25

Published 18 сентября 2015, 09:25

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми может появиться очередной ирландский паб

В Перми может появиться очередной ирландский паб

18 сентября 2015, 09:25
Фото: Properm.ru.
В федеральной сети баров в 46 городах работает 83 заведения.

Компания Harat’s pub намерена зайти в Пермь и ведет переговоры с пермскими предприниматели, которые рассматривают вариант открытия паба по франшизе, сообщает «Business-Class».

Вячеслав Кудрявцев, директор по развитию Harat' s Russia:— Сейчас мы ведем переговоры с пермскими предпринимателями. В регионах мы работаем только по франшизе. На сегодня в сети 21 собственная точка и 53 франшизных. Компания просматривает несколько помещений в Перми, но решение еще не принято.

К слову, в Перми насчитывается около 20 заведений, позиционирующих себя как пабы. Как заявил владелец одного из пермских пабов, сейчас в Перми идет общий спад потребительского спроса. По данным Пермьстата, оборот общественного питания в Пермском крае за январь-август составил 15,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17,4% ниже уровня прошлого года.

Илья Баршевский, ресторатор, президент Ассоциации «Рестораторы города Перми»:— Такие заведения открывают, появится еще один, ничего страшного не произойдет. Новый игрок, возможно, оттянет часть публики других пабов. Все зависит от конкретного заведения. Есть, конечно, пабы, которые чувствуют себя не очень хорошо, некоторые закрылись, например London Pub (располагался по Комсомольскому проспекту, 48).

Отметим, что в Перми уже работает франшизный дисконт-бар "Killfish", расположенный на ул. Революции, 16.

#Бизнес#Общепит#Общественное питание
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