В Перми на улице Гашкова укрепили обваливающийся склон жилого дома

Как сообщает пресс-служба администрации, от жителей Мотовилихи поступали многочисленный жалобы о возможном обвале склона лога у жилого дома, который могли вызвать обильные осадки. Для решения этого вопроса администрация района организовала взаимодействие с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Сетевая компания отреагировала на обращение администрации района. Была выполнена дополнительная отсыпка грунтом для водоотвода.