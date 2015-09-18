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Posted 18 сентября 2015, 11:34

Published 18 сентября 2015, 11:34

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми на улице Гашкова укрепили обваливающийся склон жилого дома

В Перми на улице Гашкова укрепили обваливающийся склон жилого дома

18 сентября 2015, 11:34
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Новогор-прикамье
Сетевая компания выполнила дополнительную отсыпку грунтом для водоотвода, а также прочистила дренажную систему.

В Перми по улице Гашкова, 28а сетевая компания ООО «НОВОГОР-Прикамье» провела работы по отводу воды и очистке дренажной сети.

Как сообщает пресс-служба администрации, от жителей Мотовилихи поступали многочисленный жалобы о возможном обвале склона лога у жилого дома, который могли вызвать обильные осадки. Для решения этого вопроса администрация района организовала взаимодействие с ООО «НОВОГОР-Прикамье». Сетевая компания отреагировала на обращение администрации района. Была выполнена дополнительная отсыпка грунтом для водоотвода.

Работы по устранению возможной аварийной ситуации велись в течение сентября. На данный момент обвал грунта в логу локализован, вода отведена от места промыва, дренажная сеть прочищена. Ситуация находится на контроле администрации района.

#Недвижимость#Новогор-прикамье
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