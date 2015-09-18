В Перми задержан серийный вор металла с теплотрассы

Оказалось, что злоумышленник причастен еще к трем аналогичным кражам. В ночное время он приходил на станцию Пермь — Сортировочная и похищал термоизоляционные листы с теплотрассы, а после сдавал в пункт приема металлолома. Всего он украл 23 листа, сумма причиненного ущерба устанавливается. Кроме того, установлено, что мужчина нигде не работает.