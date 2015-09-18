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Posted 18 сентября 2015, 04:38

Published 18 сентября 2015, 04:38

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Перми задержан серийный вор металла с теплотрассы

В Перми задержан серийный вор металла с теплотрассы

18 сентября 2015, 04:38
Фото: Properm.ru.
Всего мужчина украл 23 термоизоляционных листа.

16 сентября в Перми полицейскими был задержан 36-летний местный житель, с августа по сентябрь воровавший металл с теплотрассы, находящейся на станции Пермь — Сортировочная.

Как сообщает пресс-служба МВД, подозреваемый был задержан с поличным сотрудниками ВОХР Свердловской железной дороги при попытке кражи пяти термоизоляционных листов с теплотрассы и сопровожден в местный отдел полиции. Там он дал признательные показания.

Оказалось, что злоумышленник причастен еще к трем аналогичным кражам. В ночное время он приходил на станцию Пермь — Сортировочная и похищал термоизоляционные листы с теплотрассы, а после сдавал в пункт приема металлолома. Всего он украл 23 листа, сумма причиненного ущерба устанавливается. Кроме того, установлено, что мужчина нигде не работает.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

#Происшествия#Кража
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