В Пермском крае 21-летний парень до смерти избил своего дядю

Posted 18 сентября 2015, 05:05
Published 18 сентября 2015, 05:05
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
В Чердынском районе 21-летний местный житель признан виновным по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).
Как сообщает СУ СКР, в ночь на 21 июля 2015 года во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек нанес множественные удары по голове и телу своему дяде, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых через 2 дня мужчина скончался в реанимации.
В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.