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Posted 18 сентября 2015, 05:05

Published 18 сентября 2015, 05:05

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Пермском крае 21-летний парень до смерти избил своего дядю

В Пермском крае 21-летний парень до смерти избил своего дядю

18 сентября 2015, 05:05
Фото: Properm.ru.
Инцидент между родственниками произошел во время совместного распития спиртных напитков.

В Чердынском районе 21-летний местный житель признан виновным по ст. 111 ч. 4 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщает СУ СКР, в ночь на 21 июля 2015 года во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек нанес множественные удары по голове и телу своему дяде, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых через 2 дня мужчина скончался в реанимации.

В настоящее время дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

#Происшествия#Мвд#Су скр
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