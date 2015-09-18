В Пермском крае 21-летний парень до смерти избил своего дядю

Как сообщает СУ СКР, в ночь на 21 июля 2015 года во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, молодой человек нанес множественные удары по голове и телу своему дяде, причинив несовместимые с жизнью травмы, от которых через 2 дня мужчина скончался в реанимации.