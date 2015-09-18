В Суксуне автоледи на «Хаммере» признана виновной в гибели 4 человек

Posted 18 сентября 2015, 05:15
Published 18 сентября 2015, 05:15
Modified 2 марта 2023, 17:04
Updated 2 марта 2023, 17:04
23 августа 2014 года 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Хаммер», на трассе Пермь-Екатеринбург в условиях плохой видимости превысила максимально разрешенную скорость движения и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия».
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в результате ДТП погибли водитель и три пассажира «Дэу Нексии», в числе пострадавших ребенок 2014 года рождения.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.