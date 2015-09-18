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Posted 18 сентября 2015, 05:15

Published 18 сентября 2015, 05:15

Modified 2 марта 2023, 17:04

Updated 2 марта 2023, 17:04

В Суксуне автоледи на «Хаммере» признана виновной в гибели 4 человек

В Суксуне автоледи на «Хаммере» признана виновной в гибели 4 человек

18 сентября 2015, 05:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Дтп
Женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев в колонии-поселении.

23 августа 2014 года 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Хаммер», на трассе Пермь-Екатеринбург в условиях плохой видимости превысила максимально разрешенную скорость движения и допустила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Дэу Нексия».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в результате ДТП погибли водитель и три пассажира «Дэу Нексии», в числе пострадавших ребенок 2014 года рождения.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев.

#Авто#Дтп#Колония-поселение#Автоледи
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