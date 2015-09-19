На главный приз «Золотой Нанук» фестиваля «Флаэртиана» претендуют 15 фильмов

Среди них два российских фильма. Первый — «Длинное. Черное. Облако опускается», режиссер Александра Лихачева. Лента представляет из себя рассказ о поездке двух москвичей на Олимпиаду в Сочи. Второй фильм — «Старухи» Галины Красноборовой. Кино складывается из монологов бабушек-песенниц из коми-пермяцкой деревни, снятые крупным планом. За двадцать лет форума это первая работа собственно пермского режиссера, снятая на пермской земле, в интернациональном конкурсе. Жюри возглавит голландский документалист Леонард Ретель Хельмрих.