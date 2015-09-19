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Posted 19 сентября 2015, 07:07

Published 19 сентября 2015, 07:07

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

На главный приз «Золотой Нанук» фестиваля «Флаэртиана» претендуют 15 фильмов

На главный приз «Золотой Нанук» фестиваля «Флаэртиана» претендуют 15 фильмов

19 сентября 2015, 07:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Флаэртиана
Среди них два российских фильма, один из которых работа пермского режиссера.

В Перми начался XV международный фестиваль документального кино «Флаэртиана-2015». На главный приз — «Большого Золотого Нанука» — в рамках главной международной конкурсной программы претендуют 15 лент, снятых кинематографистами из семнадцати стран, часто в кооперации, пишет «Российская газета».

Среди них два российских фильма. Первый — «Длинное. Черное. Облако опускается», режиссер Александра Лихачева. Лента представляет из себя рассказ о поездке двух москвичей на Олимпиаду в Сочи. Второй фильм — «Старухи» Галины Красноборовой. Кино складывается из монологов бабушек-песенниц из коми-пермяцкой деревни, снятые крупным планом. За двадцать лет форума это первая работа собственно пермского режиссера, снятая на пермской земле, в интернациональном конкурсе. Жюри возглавит голландский документалист Леонард Ретель Хельмрих.

#Афиша#Флаэртиана
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