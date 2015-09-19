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Posted 19 сентября 2015, 09:41

Published 19 сентября 2015, 09:41

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

На Луначарского хотят установить мемориальную доску в честь кардиохирурга Сергея Суханова

На Луначарского хотят установить мемориальную доску в честь кардиохирурга Сергея Суханова

19 сентября 2015, 09:41
Фото: Properm.ru.
Мемориальную доску планируется изготовить из бронзы.

Для рассмотрения на общественном совете по топонимике при Пермской гордуме поступило предложение о согласовании идеи, эскизного проекта и места установки мемориальной доски Сергею Суханову, руководителю Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, сопредседателю пермского отделения ОНФ, сообщает городской департамент культуры и молодежной политики.

Предлагаемое место установки — центральный фасад здания «Клинического кардиологического диспансера», расположенного по ул. Луначарского, 95 б. Мемориальную доску планируется изготовить из бронзы.

Напомним, известный пермский кардиохирург, главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, Инициатор и основатель Пермского института Сердца скончался на 63-м году жизни.

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