На Луначарского хотят установить мемориальную доску в честь кардиохирурга Сергея Суханова

Для рассмотрения на общественном совете по топонимике при Пермской гордуме поступило предложение о согласовании идеи, эскизного проекта и места установки мемориальной доски Сергею Суханову, руководителю Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии, сопредседателю пермского отделения ОНФ, сообщает городской департамент культуры и молодежной политики.