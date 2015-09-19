В Перми прошло открытие масштабной выставки собак

Posted 19 сентября 2015, 13:27
Published 19 сентября 2015, 13:27
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Выставка собак всех пород стартовала в Перми в субботу, 19 сентября, об этом сообщается на официальном сайте Пермской ярмарки.
На экспозиции представлены около трехсот самых популярных пород четвероногих, среди которых бультерьеры, английские сеттеры, чихуахуа, ротвейлеры, американские кокер-спаниели, ши-тцу.
Все желающие во время мероприятия могут получить консультацию у экспертов по выбору породы собаки, а также приобрести необходимые товары для животных. На отдельных площадках пройдут различные турниры по преодолению препятствий на время, дог-шоу и мастер-классы.
Помимо породистых собак, на выставке представлены беспородные животные, которых отдают в добрые руки пермские приюты.