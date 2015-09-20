У ярославского архиерея РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., 30 тыс. долларов и 3 тыс. евро

По словам собеседника агентства, митрополит Ярославский и Ростовский отец Пантелеймон обратился с заявлением в полицию 19 сентября. Кража была совершена в период с 3 по 18 сентября из дома архиерея, который находится рядом с ярославским Федоровским кафедральным собором.