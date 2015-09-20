У ярославского архиерея РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., 30 тыс. долларов и 3 тыс. евро

Posted 20 сентября 2015, 14:00
Published 20 сентября 2015, 14:00
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Из дома правящего архиерея Ярославской епархии РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., $30 тыс. и €3 тыс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.
Помимо того, в сейфе находились семь комплектов панагий — образов Богородицы, которые архиереи носят на груди.
По словам собеседника агентства, митрополит Ярославский и Ростовский отец Пантелеймон обратился с заявлением в полицию 19 сентября. Кража была совершена в период с 3 по 18 сентября из дома архиерея, который находится рядом с ярославским Федоровским кафедральным собором.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «кража».