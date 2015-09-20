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Posted 20 сентября 2015, 14:00

Published 20 сентября 2015, 14:00

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

У ярославского архиерея РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., 30 тыс. долларов и 3 тыс. евро

У ярославского архиерея РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., 30 тыс. долларов и 3 тыс. евро

20 сентября 2015, 14:00
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Рпц
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «кража».

Из дома правящего архиерея Ярославской епархии РПЦ похитили сейф с 11 млн руб., $30 тыс. и €3 тыс. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Помимо того, в сейфе находились семь комплектов панагий — образов Богородицы, которые архиереи носят на груди.

По словам собеседника агентства, митрополит Ярославский и Ростовский отец Пантелеймон обратился с заявлением в полицию 19 сентября. Кража была совершена в период с 3 по 18 сентября из дома архиерея, который находится рядом с ярославским Федоровским кафедральным собором.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «кража».

#Происшествия#Кража#Рпц
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