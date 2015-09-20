В Чайковском внук избил бабушку за то, что она открыла дверь судебному приставу

Posted 20 сентября 2015, 09:15
Published 20 сентября 2015, 09:15
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Инцидент произошел в Чайковском. Судебный пристав пришел к должнику по его месту жительства для взыскания штрафа. Дверь ему открыла пожилая женщина, которая представилась как бабушка неплательщика и сказала, что он спит, и будить она его опасается.
Как сообщает пресс-служба ФССП, судебный пристав лично прошел в квартиру и разбудил мужчину. Он вручил нарушителю требование об оплате штрафа и предупредил о возможных последствиях неуплаты. Выходя из подъезда, сотрудник суда немного задержался, закрывая за собой дверь, и услышал в квартире должника крики и глухие удары. Пристав понял, что там происходит избиение и вызвал наряд полиции.
Оказалось, что внук периодически избивает свою бабушку. А она по доброте душевной и любви к внуку пустила его к себе жить и сколько бы ни подавала на него заявлений в полицию, всегда их забирала. Правда, одно заявление все же дошло до суда. Тогда мужчину посадили на три года колонии и обязали выплатить штраф в 3 тысячи рублей. За этим штрафом и пришел судебный пристав.