В Чайковском внук избил бабушку за то, что она открыла дверь судебному приставу

Оказалось, что внук периодически избивает свою бабушку. А она по доброте душевной и любви к внуку пустила его к себе жить и сколько бы ни подавала на него заявлений в полицию, всегда их забирала. Правда, одно заявление все же дошло до суда. Тогда мужчину посадили на три года колонии и обязали выплатить штраф в 3 тысячи рублей. За этим штрафом и пришел судебный пристав.

