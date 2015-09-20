В Перми изменится расписание трамвая №3

Так, отправление четвертого рейса с остановки «Разгуляй» перенесено на 12 минут позже, на 08:20. Перенос рейса на более позднее время связан с обращениями работников заводов, смены которых начинаются в 09:00. Корректировка рейса позволит пассажирам прибывать на рабочие места ровно к началу смены.