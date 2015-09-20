В Перми изменится расписание трамвая №3

Posted 20 сентября 2015, 08:35
Published 20 сентября 2015, 08:35
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
С 21 сентября будет изменено время отправления двух рейсов трамвайного маршрута №3 «Разгуляй – Красный Октябрь».
Так, отправление четвертого рейса с остановки «Разгуляй» перенесено на 12 минут позже, на 08:20. Перенос рейса на более позднее время связан с обращениями работников заводов, смены которых начинаются в 09:00. Корректировка рейса позволит пассажирам прибывать на рабочие места ровно к началу смены.
Кроме того, будет организован дополнительный рейс трамвайного маршрута №3. Так, в 17:19 трамвай будет отправляться от конечного пункта «Красный Октябрь» и следовать до остановки «Разгуляй». Это сделано также по просьбам рабочих заводов, чьи смены заканчиваются в 17:00.