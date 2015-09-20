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Posted 20 сентября 2015, 08:35

Published 20 сентября 2015, 08:35

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

В Перми изменится расписание трамвая №3

В Перми изменится расписание трамвая №3

20 сентября 2015, 08:35
Фото: Properm.ru.
О переносе времени рейсов администрацию Перми попросили рабочие заводов.

С 21 сентября будет изменено время отправления двух рейсов трамвайного маршрута №3 «Разгуляй – Красный Октябрь».

Так, отправление четвертого рейса с остановки «Разгуляй» перенесено на 12 минут позже, на 08:20. Перенос рейса на более позднее время связан с обращениями работников заводов, смены которых начинаются в 09:00. Корректировка рейса позволит пассажирам прибывать на рабочие места ровно к началу смены.

Кроме того, будет организован дополнительный рейс трамвайного маршрута №3. Так, в 17:19 трамвай будет отправляться от конечного пункта «Красный Октябрь» и следовать до остановки «Разгуляй». Это сделано также по просьбам рабочих заводов, чьи смены заканчиваются в 17:00.

#Общество#Трамвай
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