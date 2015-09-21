Эксперты в области транспорта высоко оценили опыт формирования пермской Единой маршрутной сети

«Постановление об утверждении ЕМС можно считать аналогом реестра маршрутов, который предполагает федеральный закон. Кроме того, в Перми автобусные маршруты были разыграны на конкурсе, а городскому электрическому транспорту был предоставлен приоритет. Комплекс указанных мероприятий упорядочил работу отрасли пассажирских перевозок в Перми, а также во многом упростил планируемую работу в рамках нового законодательства», — отметил Александр Филиппов.