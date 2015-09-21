Эксперты в области транспорта высоко оценили опыт формирования пермской Единой маршрутной сети

Posted 21 сентября 2015, 12:15
Published 21 сентября 2015, 12:15
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
17 и 18 сентября в Севастополе состоялась конференция Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта (МАП ГЭТ). Центральными темами стали обсуждение нового федерального закона «Об организации регулярных перевозок пассажиров…» и его роль в развитии электротранспорта. Эксперты высоко оценили пермский опыт в организации сети городского общественного транспорта.
Во время конференции генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» Александр Филиппов выступил с предложениями о внесении поправок в закон, а также поделился передовым опытом Перми по внедрению Единой маршрутной сети, положения которой во многом совпадают с положениями нового закона.
«Постановление об утверждении ЕМС можно считать аналогом реестра маршрутов, который предполагает федеральный закон. Кроме того, в Перми автобусные маршруты были разыграны на конкурсе, а городскому электрическому транспорту был предоставлен приоритет. Комплекс указанных мероприятий упорядочил работу отрасли пассажирских перевозок в Перми, а также во многом упростил планируемую работу в рамках нового законодательства», — отметил Александр Филиппов.
Специалисты российской транспортной отрасли планируют более детально изучить пермский опыт, в частности распределение маршрутов на основании конкурсных процедур и существующую в городе нормативно-правовую базу, регламентирующую пассажирские перевозки и предоставляющую приоритет электротранспорту.
Кроме того, предложенные Александром Филипповым поправки в закон были внесены в итоговою резолюцию конференции.
По итогам проведения мероприятия генеральный директор МУП «Пермгорэлектротранс» вошел в состав Совета Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Городской электрический транспорт» (ОООР «ГЭТ»). Деятельность Объединения направлена на участие в разработке и реализации государственных программ и локальных нормативных актов, направленных на развитие городского электрического транспорта.