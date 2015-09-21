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Posted 21 сентября 2015, 10:38

Published 21 сентября 2015, 10:38

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Инфляция, сэр… ЦБ сообщил о возможном повышении цен на ОСАГО

Инфляция, сэр… ЦБ сообщил о возможном повышении цен на ОСАГО

21 сентября 2015, 10:38
Фото: Properm.ru.
Стоимость полиса обязательного автострахования может подняться в 2015 году в том случае, если страховщики признают, что запчасти и услуги автосервиса серьезно подорожали.

Заявление о возможносм росте цен на ОСАГО сделал глава департамента рынка страхования при ЦБ РФ Игоря Жука. Он обратил внимание на инфляционный фактор и рост цен на ремонт и комплектующие. «Анализ цен покажет, нуждается ли сегмент ОСАГО в увеличении тарифов или нет», — таков был его ответ на вопрос, возможно ли повышение стоимости полиса автострахования до конца текущего года.

По словам Игоря Жука, в настоящее время специалисты ведомства проводят мониторинг на рынке страхования автомобилей. В первую очередь, ЦБ интересуют факторы, которые могут привести к убыточности страховщиков, например, уровень аварийности и качество управления транспортом со стороны водителей.

Напомним, ранее Правительство РФ не поддержало введение моратория на тарифы ОСАГО до 2017 года. При этом, как следует из официального отзыва кабмина на законопроект, правительство выступило за установление минимального срока, в течение которого тарифы по ОСАГО должны оставаться неизменными.

За последний год ЦБ дважды корректировал тарифы по ОСАГО: в первый раз — увеличив базовые ставки 11 октября 2014 года (на 23–30%), а второй — увеличив базовый тариф 12 апреля 2015 года. Тогда базовый тариф вырос еще на 40%. Регулятор объяснил решение повысить тарифы «накопившимися дисбалансами в системе ОСАГО.

#Авто#Осаго#Автострахование
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