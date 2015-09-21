Инфляция, сэр… ЦБ сообщил о возможном повышении цен на ОСАГО

Заявление о возможносм росте цен на ОСАГО сделал глава департамента рынка страхования при ЦБ РФ Игоря Жука. Он обратил внимание на инфляционный фактор и рост цен на ремонт и комплектующие. «Анализ цен покажет, нуждается ли сегмент ОСАГО в увеличении тарифов или нет», — таков был его ответ на вопрос, возможно ли повышение стоимости полиса автострахования до конца текущего года.