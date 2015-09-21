Исполнительный директор «Хромой лошади» вышла из колонии на год раньше срока

Женщина признана виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. К уголовной ответственности Ефремова была привлечена после пожара в клубе в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, жертвами которого стали 156 человек. Обвиняемая полностью признала свою вину и дала показания против совладельцев клуба Анатолия Зака и других фигурантов. Ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.