Исполнительный директор «Хромой лошади» вышла из колонии на год раньше срока

Posted 21 сентября 2015, 08:34
Published 21 сентября 2015, 08:34
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
Бывший исполнительный директор клуба «Хромая лошадь» Светлана Ефремоваосвобождена из колонии-поселения, где отбывала четырехлетний срок лишения свободы. Суд удовлетворил ходатайство осужденной о замене неотбытой части наказания более мягким видом — ограничением свободы, сообщает «Ъ».
Женщина признана виновной в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух и более лиц. К уголовной ответственности Ефремова была привлечена после пожара в клубе в ночь с 4 на 5 декабря 2009 года, жертвами которого стали 156 человек. Обвиняемая полностью признала свою вину и дала показания против совладельцев клуба Анатолия Зака и других фигурантов. Ей было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее на свободу вышли еще несколько осужденных по уголовному делу. Так, в текущем году под амнистию подпали пиротехник Игорь Дербенев и экс-инспектор Госпожнадзора Дмитрий Росляков. В декабре 2013 года под амнистию к 20-летию Конституции РФ подпала бывшая коллега Дмитрия Рослякова Светлана Прокопьева.