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Posted 21 сентября 2015, 12:10

Published 21 сентября 2015, 12:10

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Клиентам Западно-Уральского банка стало доступно мобильное приложение системы «Сбербанк Корпорация»

Клиентам Западно-Уральского банка стало доступно мобильное приложение системы «Сбербанк Корпорация»

21 сентября 2015, 12:10
Фото: Properm.ru.
Мобильное приложение для iPad можно скачать в интернет-магазине App Store.

21 сентября 2015 года Сбербанк запустил новый сервис для корпоративных клиентов – мобильное приложение для iPad системы «Сбербанк Корпорация».

Мобильное приложение позволяет корпоративным клиентам Сбербанка использовать дополнительный канал доступа к системе «Сбербанк Корпорация» и обеспечивает круглосуточный доступ к информации о состоянии счетов группы компаний (остатки, обороты по счетам, открытым в Сбербанке). Помимо доступа к информации о состоянии счетов с помощью мобильного приложения клиенты банка могут контролировать платежные документы по счетам, используя функционал подтверждения через СМС, и получать детальные отчеты о движении денежных средств.

Приложение доступно для скачивания в интернет-магазине App Store. Подробнее о приложении – на сайте банка.

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