Клиентам Западно-Уральского банка стало доступно мобильное приложение системы «Сбербанк Корпорация»

Posted 21 сентября 2015, 12:10
Published 21 сентября 2015, 12:10
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
21 сентября 2015 года Сбербанк запустил новый сервис для корпоративных клиентов – мобильное приложение для iPad системы «Сбербанк Корпорация».
Мобильное приложение позволяет корпоративным клиентам Сбербанка использовать дополнительный канал доступа к системе «Сбербанк Корпорация» и обеспечивает круглосуточный доступ к информации о состоянии счетов группы компаний (остатки, обороты по счетам, открытым в Сбербанке). Помимо доступа к информации о состоянии счетов с помощью мобильного приложения клиенты банка могут контролировать платежные документы по счетам, используя функционал подтверждения через СМС, и получать детальные отчеты о движении денежных средств.
Приложение доступно для скачивания в интернет-магазине App Store. Подробнее о приложении – на сайте банка.