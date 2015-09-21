Клиентам Западно-Уральского банка стало доступно мобильное приложение системы «Сбербанк Корпорация»

Мобильное приложение позволяет корпоративным клиентам Сбербанка использовать дополнительный канал доступа к системе «Сбербанк Корпорация» и обеспечивает круглосуточный доступ к информации о состоянии счетов группы компаний (остатки, обороты по счетам, открытым в Сбербанке). Помимо доступа к информации о состоянии счетов с помощью мобильного приложения клиенты банка могут контролировать платежные документы по счетам, используя функционал подтверждения через СМС, и получать детальные отчеты о движении денежных средств.