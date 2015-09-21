Лето вернулось! На этой неделе в Перми ожидается 21 градус тепла

Posted 21 сентября 2015, 05:32
Published 21 сентября 2015, 05:32
Modified 2 марта 2023, 17:03
Updated 2 марта 2023, 17:03
В понедельник, 21 сентября, в Перми ожидается переменная облачность без осадков, днем температура воздуха поднимется до +16 градусов.
Резких перепадов погоды, по данным Гидрометцентра России, на этой неделе пермякам ждать не стоит. Небольшие дожди ожидаются во вторник и в субботу, в остальное время пермяки смогут насладиться уходящим бабьим летом.
Данные Международного сервиса Weather Underground еще оптимистичнее — небольшой дождь ожидается только в субботу, в остальное время погода будет баловать пермяков солнцем и теплом. Во вторник температура достигнет 18 градусов, в среду воздух прогреется до 21.