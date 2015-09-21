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Posted 21 сентября 2015, 05:32

Published 21 сентября 2015, 05:32

Modified 2 марта 2023, 17:03

Updated 2 марта 2023, 17:03

Лето вернулось! На этой неделе в Перми ожидается 21 градус тепла

Лето вернулось! На этой неделе в Перми ожидается 21 градус тепла

21 сентября 2015, 05:32
Фото: Properm.ru.
Единственным днем, когда стоит прихватить зонт станет вторник, 22 сентября. В этот день ожидается небольшой дождь. Самым теплым и ясным днем станет среда.

В понедельник, 21 сентября, в Перми ожидается переменная облачность без осадков, днем температура воздуха поднимется до +16 градусов.

Резких перепадов погоды, по данным Гидрометцентра России, на этой неделе пермякам ждать не стоит. Небольшие дожди ожидаются во вторник и в субботу, в остальное время пермяки смогут насладиться уходящим бабьим летом.

Данные Международного сервиса Weather Underground еще оптимистичнее — небольшой дождь ожидается только в субботу, в остальное время погода будет баловать пермяков солнцем и теплом. Во вторник температура достигнет 18 градусов, в среду воздух прогреется до 21.

#Регион#Погода в перми#Погода на неделю
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